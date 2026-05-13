U sinoćnjem izdanju emisije Amidži šou gosti su bili Darko Lazić, Emir Brunčević i Elma Sinanović, koja je u jednom trenutku ušla u kraću raspravu sa voditeljem Ognjenom Amidžićem.

Povod za raspravu bilo je različito mišljenje o muzičkom ukusu, a Elma je u afektu poručila da bi mogla da napusti emisiju.

- Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko, a voditelj Ognjen Amidžić mu se ubacio u reč.

- Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus - istakao je voditelj, a pevačicu Elmu Sinanović su ove reči pogodile.

- Da li ti mene zezaš sada?! - odbrusila je.

- Narodnjaci su nekada imali mesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao? - pitao je Amidžić.

- Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe - nastavila je pevačica.

- Samo da završim - ubacio se Ognjen.

- Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - rekla je Elma kroz smeh.

Optužila Milicu Pavlović da joj je otela pesmu

Podsetimo, Elma Sinanović i Milica Pavlović su se pre nekoliko godina našle u centru pažnje zbog spora oko pesme „Tango“.

Numera je na kraju završila u izvođenju Milice Pavlović, dok se Elma sada osvrnula na ceo slučaj i otkrila šta se zapravo dogodilo, kao i da li je, kako se tada spekulisalo, došlo do „preuzimanja“ pesme.

- Krađa i otimačina nisu isti pojmovi. Ona meni nije ukrala pesmu, otela ju mi je. Ipak, ne mogu ni da kažem da je to uradila direktno ona - rekla je, pa dodala:

- Milica je bila u jednoj izdavačkoj kući i tim putem smo došle do ovoga. Glupo mi je da sada pričam na tu temu, budući da sam ovde kako bih ispromovisala svoj novi album - istakla je Elma u emisiji Amidži šou.