Javnost je oduvek bila zaintrigirana zaradama domaćih muzičara, a cifre koje izvođači naplaćuju za samo jedno veče često dostižu vrtoglave iznose. Iako bi mnogi pretpostavili da decenijsko iskustvo donosi najveći profit, trenutna situacija na tržištu pokazuje drugačiji trend.

Pevači i pevačice koji su na muzičkoj sceni prisutni već dve decenije, među kojima su Indira Radić, Katarina Kaja Ostojić i Stoja Novaković, po jednom nastupu zarade u proseku između 7.000 i 8.000 evra. Stoja je pre nekoliko meseci imala dve pogođene tezge u inostranstvu kod ljudi koji su joj i poznanici i često je zovu, te je za dva nastupa u nedelji uzela 20.000 evra.

Interesantno je da pojedini stariji izvođači za svoje svirke naplaćuju čak i manje iznose od pomenutih. Sa druge strane, predstavnici novog muzičkog talasa ubedljivo dominiraju po visini zarade.

Izvođači kao što su Mihajlo Veruović Vojaž, Igor Panić Nući, Devito i članovi sastava Crni Cerak važe za najtraženije zvezde današnjice, te se njihovi redovni honorari kreću u rasponu od 10.000 do 15.000 evra po nastupu.Ipak, prava prilika za bogaćenje na estradi su novogodišnji praznici. Apsolutni rekorderi u najluđoj noći bili su Ceca Ražnatović i Saša Matić, koji su za svoje nastupe naplatili neverovatnih 100.000 evra.

Odličnim zaradama mogu se pohvaliti i Milica Todorović, čiji je honorar iznosio 30.000 evra, kao i Jovana Pajić i Marija Mikić koje su inkasirale po 20.000 evra.

Vojaž rekorder od mlađih pevača

Mladi treper Vojaž, koji je novogodišnju noć u Herceg Novom delio upravo sa Cecom, prisustvo je naplatio 25.000 evra. Pored njih, izuzetno visoke honorare imali su i Milica Pavlović i Peđa Jovanović.