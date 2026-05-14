Ana Ivanović već nekoliko meseci uživa u ljubavnoj vezi s novim tajanstvenim dečkom, a da njihov odnos iz dana u dan postaje sve ozbiljniji, svedoči i činjenica da se on skoro pa uselio u njenu vilu u Palma de Majorki, saznaje Kurir.

Njih dvoje savršeno funkcionišu kao par, pa su se dogovorili da im njena vila bude baza u narednom periodu. Ipak, ono što im je trenutno najvažnije jeste da budu što više zajedno, i to daleko od očiju javnosti.

- Otkad su zajedno, Ana i njen novi partner se gotovo ne odvajaju. On je već nedeljama u njenoj vili na Majorki, u naselju Son Vida. Odatle završava sve svoje poslove. Ne žele da se odvajaju ni na sekund jedno od drugog. Vrlo im je važno da se medijski ne eksponiraju, a njena kuća im je idealna lokacija za to. Sve je maksimalno diskretno. Imaju bazen za uživanje, a često rano ujutru odu i do plaže, gde šetaju - priča nam sagovornik, pa nastavlja:

- Anu i dečka upoznali su zajednički prijatelji upravo na Majorki, gde je on dolazio zbog poslovnih obaveza. Tu su odmah razmenili kontakte, a on ju je ubrzo pozvao na večeru. Malo-pomalo, shvatili su da između njih dvoje ima nešto više od prijateljstva, pa su otpočeli vezu. Prvo zajedničko putovanje im je bilo u Madrid, gde se nisu odvajali jedno od drugog. Sve one fotografije koje je objavila na Instagramu, a na kojima izgleda nikad zadovoljnija i nasmejanija, uslikao je upravo on. Ana je tada i shvatila da između njih može da bude vrlo ozbiljna priča, a i njene drugarice su oduševljene s njim i načinom na koji se ophodi prema njoj - zaključuje naš izvor.

Kao što smo prvi i pisali, Anin novi izabranik je muškarac koji nije deo javnog sveta. U pitanju je stranac, uspešan u svom poslu, a zanimljivo je da su ih prolaznici viđali zajedno u nekoliko evropskih gradova, ali bez ikakvih scena koje bi privukle pažnju. Bez obezbeđenja, bez pratnje, kao bilo koji drugi par, što je, prema mišljenju mnogih, upravo ono što joj je nedostajalo.

Iako smo na sve načine i u više navrata pokušavali da dođemo do Ane Ivanović, to nje moguće jer je ona jasna u stavu da o privatnosti ne govori javno.

Podsetimo, bivša teniserka je porodično gnezdo svila na Balearima, u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi. Nalazi se na nekih 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao Beverli Hils Majorke.

Celo naselje je pod ogromnim 24-časovnim merama obezbeđenja, pa njim nije moguće prošetati ukoliko dolazak nije ranije najavljen kod nekog od rezidenata.

Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4,5 miliona evra, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Vila je sagrađena 1998. godine. U prizemlju se nalaze velika dnevna soba, prostrana kuhinja s trpezarijom, spavaća soba, garderoba i kupatilo, dok se na spratu nalaze četiri spavaće sobe s terasama, tri kupatila, odvojeni apartman za poslugu sa spavaćom i dnevnom sobom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu dah oduzimaju bazeni i teniski tereni.

