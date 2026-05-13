Slušaj vest

Poznati bendovi iz Leskovca, Amadeus i Tropiko, 20. juna održaće koncert na jugu Srbije, u Nišu. Ekipa Kurira ih je posetila na jednoj od proba pred spektakl, pa smo s pevačima Bojanom Tasićem Džajom i Aleksandrom Cvetkovićem Saletom razgovarali i o njihovom bliskom prijateljstvu, o kojem dosad nisu gotovo nikad pričali.

Zanimalo nas je koju pesmu bi jedan drugome uzeli.

- Ja bih "Pitaš kako mi je" - rekao nam je Džaja, dok bi Sale uzeo pesmu "Možda".

Oni su se prisetili i svog života u Leskovcu.

1/5 Vidi galeriju Tropiko i Amadeus bend Foto: Kurir

- Mi se znamo još iz rodnog grada. Znamo se u dušu, što bi se reklo. Družili smo se još kao klinci. Mesta gde smo mi provodili vreme i gde smo se družili više ne postoje u našem gradu. I tada i sada više smo razgovarali o privatnim stvarima nego o poslu.

Zanimalo nas je kako su izgledali njihovi počeci i da li su verovali u ovaj uspeh koji danas imaju.

- Mi nismo znali da će ići u ovom smeru, ali smo se nadali. Dok smo još bili u Leskovcu, moj bend i ja smo imali jednu kutiju gde smo odvajali određeni novac za pesmu ili CD. Međutim, jednom prilikom smo pevali u Sarajevu, gde je došao da gostuje i Željko Samardžić. Došao je njegov menadžer i pitao nas da li želimo da snimamo pesme. Naravno da smo odmah rekli da želimo i sve ostalo je istorija - rekao je Džaja, dok se Sale prisetio trenutka kad je prolazio pored Arene u Beogradu.

- Mi nismo imali ovakve momente, ali se sećam da sam prolazio Beogradom, radila se tada Arena i ja sam rekao da ćemo tu imati koncerte. I tako je bilo - rekao je Sale.

Pitali smo popularne momke da li se sećaju nekih čudnih trenutaka sa obožavateljkama.

- Ja se sećam kad smo snimili pesmu "Skini tu haljinu" da su nam devojke bacale bruseve i ostale delove donjeg veša. To je sve čuvao naš gitarista, koji, nažalost, nije više s nama - rekao je frontmen grupe Amadeus, dok Sale nije hteo da priča o čudnim zahtevima obožavateljki.

Pet godina živeli zajedno

Ono što dosad nije bilo poznato jeste da su ova dva pevača neko vreme živeli zajedno.

- Pet godina smo živeli zajedno. Amadeus je tad bio prepopularan, ja sam u Džaju gledao kao u boga, jer je već živeo ono što smo mi hteli - rekao je Sale, a na pitanje ko je više voleo da pravi žurke, Džaja je otkrio:

- Nikad nije bilo onog ogromnog haosa da policija dolazi na vrata, ali nikad neću zaboraviti, kad se vratim sa svirke u pet ujutru, pa dođem do vrata, polako ih otvaram, a unutra 10 ljudi, žurka! Ali to su bile sedeljke uglavnom, ne neka glasna muzika i dreka. Nikad nam niko zbog tih druženja nije zvonio na vrata - rekli su nam Džaja i Sale, a šta su nam još otkrili možete pogledati u emisiji "Stars specijal", koja se emituje u nedelju na Kurir televiziji u 16 sati.

Tropiko i Amadeus, održaće zajednički koncert pod sloganom "Domaćinski u Nišu" Izvor: Kurir

Kurir.rs