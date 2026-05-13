Bora Santana i Filip Đukić inače vode emisiju "Radio Amnezija", pa su danas, tom prilikom pročitali pismo za Sofiju Janićijević koje je u ''Elitu 9'' navodno stiglo od Daneta (70).

Pismo prenosimo u celosti:

- O ženče moje, skupio sam snage da ti se javim posle svega. Znaš da smo navikli da funkcionišemo porukama i moram da ti kažem da sam uvređen tvojim izjavama da sam manijak i neki fan. Slažem se da manijaci šalju toliko para da mi je Western blokiran.Dve kuće u Skoplju su podeljenje, a u Beogradu kuću sam dodelio Slađi Poršelini.Isto tako sam Lamburdžini prepisao na Sandru Obradović. Posebno bih se zahvalio Terzi što mi je otvorio oči i on mi je uštedio preko pola miliona evra, a zato će dobiti ražanj. Našao sam sreću u Slađi Poršelini i ona me ne koristi, a ako se izviniš javno možda se pomirimo kao i drugari. Cakiju sam sve objasnio i na mojoj je strani, ali je ljut jer nije prisustvovao veridbi - pisalo je u pismu.

Nije prvi put da se Dane oglasio

Pre nekoliko dana, Sofija je proslavila rođendan u rijalitiju. Tada joj je pismo poslala majka, ali ubrzo, oglasio se i Dane.

Majka je u svom pismu iskritikovala Sofiju, ali je tom prilikom i prozvala Daneta. Upravo iz tog razloga, Angelovski se oglasio, vidno ljut zbog reči Sofijine mame.

- Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda! I najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, slike, prepiske? Ona može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - priča Dane za Pink.rs, pa nastavlja.

Foto: Privatna arhiva

- Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga pljuvala najstrašnije. Brankici je najbolje da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Ja još ništa nisam izneo, ali ne daj Bože da počnem da iznosim, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provoicira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - zapretio je Dane, pa poručio:

- Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku, da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je on tada.

"Trebalo je da mi prepiše imovinu"

Podsetimo, Sofija je pričala nedavno o detaljima njihovog odnosa.

- Ja moram da kažem da sam u Skoplje išla zbog slikanja, to ima u prepiskama, pokloni i kupovina, a iskreno treći razlog je to što je trebalo da mi prepiše imovinu, sve što ima je želeo da mi prepiše. Ja sam se ljubila sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je jedan potpis.

Njeno priznanje je tada izazvalo je muk za crnim stolom.

