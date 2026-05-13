Pevačica Aleksandra Bursać doživela je prevaru emotivnog partnera, o čemu je svojevremeno brujala javnost.

Došlo do neočekivanog obrta

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Bursać Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija

Naime, pevačica je bila ozbiljnoj vezi i nameravala da je kruniše brakom, a onda se desio neočekivani obrt.

- Bila sam kod knjigovođe i mene zove novinar i saopštava mi da moj dečko i ta dotična osoba imaju prepisku, da su poruke vrlo eksplicitne.

Ja sam prvo mislila da se šali, a onda sam tražila da mi pošalje skrinšotove, da vidim da li je to njegov broj. U tom momentu mi smo živeli zajedno, bila sam u totalnom šoku šta mi se dešava – rekla je jednom prilikom Aleksandra.

"Počela sam da plačem i da se tresem"

Aleksandra Bursać se uverila da su te poruke istinite.

- Počela sam da plačem i da se tresem, pozvala sa njega, ja ne znam kako sam se dovezla do kuće. Rekao mi je da je to sve istina, ja sam bila u šoku. Došla sam kući, ja se sada ni ne sećam šta je on meni tada sve ispričao - ispričala je Aleksandra za Blic i dodala:

- Hvala Bogu što je to tako namestio, jer intuicija mi je govorila da to nije to. Bila sam donekle slepa u toj vezi, Bog je namestio tako da konačno trgnem glavom. Spasio me je.

Udala se za kolegu i rodila dete

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Bursać izašla iz porodilišta, dočekao je muž Stevan Sekulić Foto: Preent Screen

Podsetimo, Aleksandra se 2024. godine udala za kolegu Stevana Sekulića, a godinu dana kasnije dobili su ćerku Kasiju.

Pevać je ubrzo napravio slavlje povodom dolaska ćerke na svet.

- Hvala svima na čestitkama, počelo je slavlje još pre par dana. I dalje sam u šoku, ovo je nešto najlepše što može čoveku da se desi u životu. Ne smeta mi ništa sad, ovo ne može da se prepriča dok se ne doživi.

Držim Kasiju onako malenu, svakom bi poželeo ovako nešto. Nije menjala raspoloženje Aleksandra, stvarno je bila dobra trudnica, do poslednjih dana je prala sudove, prala veš.