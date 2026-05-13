Pevač Darko Lazić precrtao je brojne kolege nakon porodične tragedije koju je imao pre dva meseca.

Darka Lazića razočarale kolege

Darko Lazić otvorio dušu o pogibiji brata Dragana Lazića

Naime, Darku je poginuo rođeni brat Dragan, a u emisiji "Amidži šou" priznao da li stoji iza izjave da su se pojedine njegove kolege reklamirale kada su dolazile u Brestač da mu izjave saučešće, a potom i na sahranu njegovog brata.

- Da, stojim iza toga. Neću da ih imenujem, ali... Toliko su mali u mojim očima da nisu vredni pomena - reka je on i dodao:

- Pola toga se ne sećam, ko je bio, ko nije... Neki ljudi nisu mogli da dođu, bili su sprečeni iz opravdanih razloga. Za takve stvari ne mogu nikom da zamerim, a mogu pojedinim kolegama koje su me jako razočarale, a sedeo sam sa njima, jeo, pio. Mislio sam da su mi prijatelji, a gurali su se da budu u prvom planu, to sam tek video posle. Naučio sam pametnu stvar na Hilandaru. Kada palim sveću za svog pokojnog i za zdravlje, palim i za dušmane, za one koji me ne vole - rekao je Darko.

Na pitanje da li sada ima strah od motora i da li ga je vozio posle bratovljeve pogibije, rekao je:

- Nemam strah, vozio sam ga. Nikada neću imati strah i uvek ću ga voziti.

Darko otkrio što se u jednom trenutku odaljio od brata

- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovek nikada ne može da slaže. Malo je bežao od mene, a ja sam sve video. Onda, kada smo popričali, kada je video, da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro. Ja moram da kažem da smo se mi uvek družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.

Vozili su motore zajedno

Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta