"SA NJIMA SAM JEO, PIO, A SADA..." Darko Lazić zgrožen kolegama koji su se reklamirali na sahrani njegovog brata: Otkrio šok detalje!
Pevač Darko Lazić precrtao je brojne kolege nakon porodične tragedije koju je imao pre dva meseca.
Darka Lazića razočarale kolege
Naime, Darku je poginuo rođeni brat Dragan, a u emisiji "Amidži šou" priznao da li stoji iza izjave da su se pojedine njegove kolege reklamirale kada su dolazile u Brestač da mu izjave saučešće, a potom i na sahranu njegovog brata.
- Da, stojim iza toga. Neću da ih imenujem, ali... Toliko su mali u mojim očima da nisu vredni pomena - reka je on i dodao:
- Pola toga se ne sećam, ko je bio, ko nije... Neki ljudi nisu mogli da dođu, bili su sprečeni iz opravdanih razloga. Za takve stvari ne mogu nikom da zamerim, a mogu pojedinim kolegama koje su me jako razočarale, a sedeo sam sa njima, jeo, pio. Mislio sam da su mi prijatelji, a gurali su se da budu u prvom planu, to sam tek video posle. Naučio sam pametnu stvar na Hilandaru. Kada palim sveću za svog pokojnog i za zdravlje, palim i za dušmane, za one koji me ne vole - rekao je Darko.
Na pitanje da li sada ima strah od motora i da li ga je vozio posle bratovljeve pogibije, rekao je:
- Nemam strah, vozio sam ga. Nikada neću imati strah i uvek ću ga voziti.
Darko otkrio što se u jednom trenutku odaljio od brata
- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovek nikada ne može da slaže. Malo je bežao od mene, a ja sam sve video. Onda, kada smo popričali, kada je video, da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro. Ja moram da kažem da smo se mi uvek družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.
Vozili su motore zajedno
- Ja sam uvek umeo da stisnem gas, a on nikada nije voleo brzu vožnju. On i dva drugara, nikada nisu imali želju za tim. Moja papučica nije imala limit, a on nije bio taj tip, nije bio zavisnik od adrenalina. Eto, njemu se to desilo, a kada je poginuo vozio je malo više od sto na sat, to za motor nije neka prevelika brzina.