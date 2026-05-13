Slušaj vest

Reper Igor Panić, poznatiji kao Nući, iznenadio je javnost izjavom da bi voleo da se dobije dete, ali da za sada ne planira da se ženi.

On je istakao da nigde ne žuri, posebno sada, dok i dalje radi na svojoj karijeri.

1/8 Vidi galeriju Nući Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Što se braka tiče ima vremena za to, stvarno ne razmišljam o tome sada, o stajanju na ludi kamen i puštam da se sve dešava u svoje vreme. Voleo bih naravno da postanem tata, ali nekako, sve dođe onda kada treba - ispričao je pevač ranije za Blic, pa je objasnio da nije tačno da je krio vezu sa Teja Dorom, kako se ranije pisalo.

- Te priče nisu istinite. Nema tu ničeg što treba čak ni da demantujem - objasnio je.

Ovo se pričalo o njihovom odnosu

Kako je ranije izvor blizak Teji i Nućiju ispričao, treper i nekadašnja predstavnica Srbije na Evroviziji su nakon intenzivnog poznanstva i druženja shvatili da ih veže i nešto više od prijateljstva, nakon čega su navodno uplovili u emotivan odnos. Međutim, reper je to demantovao.

Foto: Printskrin Tik Tok

- Istina je da su Teya Dora i Nući baš dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije krila da joj je on najzgodniji muzičar sa javne scene, ali i da joj se toliko sviđa da bi se odmah udala za njega. Tako da, sve je moguće kad su oni u pitanju (smeh). Varnice između njih su oduvek postojale, pričalo se o tome po kuloarima, ali ni ona ni on nisu to hteli ni da potvrde ni demantuju. Uvek su svima govorili da su samo super prijatelji. Nakon što su se smuvali, rešili su da to kriju, tako da su za njihovu "ljubavnu tajnu" znali samo njihovi najbliži - ispričao je izvor tada.

Pričalo se da je nadobudan

Vojaž i Nući su jednom prilikom odgovarali i na pitanja fanova, pa je tako Nući ispričao koja je najluđa glasina koju je čuo o sebi.

- Da sam nadobudan i umišljen. Mislim da su ljudi to skontali da nisam i naporno mi je to da budem. Osim ako sam nešto nervozan, onda mi sve ide na k…. Ali eto to, da sam nešto utripovan - odgovorio je Nući.

1/6 Vidi galeriju Nući Foto: Nevena Reljić, Kurir, ATA images

- Ja mislim da je najluđa glasina koju sam čuo o tebi je da si gej - dodao je Vojaž.

- A dobro, to neću ni da komentarišem - rekao je Panić.

- To je istina - uz osmeh je zaključio Mihajlo.

Bavio se planinarenjem

Nući je zgradio prepoznatljiv imidž, ima veoma upečatljiv stajling, a često menja i boju kose. Ipak, malo ko zna kako je izgledao u detinjstvu, što si gledaoci mogli da vide jednom prilikom u emisiji Amidži šou.

- Bavio sam se planinarenjem, alipinizmom - rekao je Nući tada.

Evo kako je izgledao ranije:

Foto: Printscreen TV Pink

Tada je bio kratko ošišan, dok danas ima jaku bradu, a vremenom je zavoleo da nosi i minđuše, koje su postale deo njegovog imidža.

Inače, gotovo svaka pesma ovog repera beleži milionske preglede i nalazi se u trendingu najslušanijih pesama na Jutjubu, a ono što ga razlikuje od drugih muzičara je to što ne voli da eksponira privatni život.

BONUS video: