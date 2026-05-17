KNJIŽEVNICA (67) OTKRILA DELOVE RAZGOVORA S KLIJENTIMA NA SAJTU ZA ODRASLE! "Muškarci žele utehu posle toliko godina braka!" Porodica ne zna za njen profil!
Književnica Zorana Šulc odlučila je da u 67. godini otvori profil na mreži za odrasle - OnlyFans. Govoreći o motivima, naglašava da je godinama posmatrala kako drugi profitiraju od iste vrste sadržaja koji je i sama obrađivala u književnosti.
Kako kaže, jednog dana joj je samo palo na pamet da otvori sajt za odrasle, nakon toliko godina pisanja o erotici na umeren način:
- Na OnlyFansu sam okačila samo svoju sliku. Ništa više od toga. Ljudi stvarno ne znaju kako to funkcioniše. Ljudi stvore u svojoj mašti dojam o nečemu. Vi tamo možete da se dopisujete sa ljudima, da razmenjujete neke lepe rečenice, da tešite muškarce koji posle toliko godina braka dođu kući umorni i žele da poljube ženu a ona kaže "Jaoj nemoj, prvo operi ruke". A onda kad ode u toalet ona kaže "Nemoj da zaboraviš da spustiš dasku od šolje". A kad ona njemu priđe on kaže " Jao smrdiš na zapršku". Muškarci vole da gledaju tako neke slike.
Tvrdi da OnlyFans nije nalik Instagramu, gde postoje slike golih žena, mladih devojčica:
- Znam ženu koja je preko Instagrama upoznala nekog mladića, nakon čega je imala sa njim neki odnos. To mi je nezamislivo i preko OnlyFansa toga nema. Ljudima očigledno nije jasno i zato sam ja i izašla u javnosti. Muškarci ne ohrabruju, oni odmah vređaju i nazivaju me pogrdnim imenima.
"Ovo vidim kao zaradu"
Kaže da njena porodica ne zna za profil jer žive u inostranstvu, dok za svoje ćerke kaže da su vrlo otvorene:
- Ja sam se ostvarila kao majka, baka, žena koja je bila vrlo uspešna u svom poslu. Ja sam rekla "Na mojim cipelama, ja vezujem petle". Ja vidim ovo kao zaradu, to moram da priznam. Na svakoj platformi muškarci moraju biti registrovani i moraju imati svoj profil. Tako da oni koji pišu negativne komentare, ako su toliko radoznali treba da pronađete moje ime. A ime je glavne junakinje mog prvog romana - kazala je Zorana dodajući da joj muškarci dodeljuju razne komplimente:
- Govore mi da sam zgodna, tu su i poruke o intimnim delovima tela na koje ja uopšte ne odgovaram. Sebi u glavi sam odmah postavila neke crvene linije preko kojih ne prelazim.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs