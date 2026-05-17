Književnica Zorana Šulc odlučila je da u 67. godini otvori profil na mreži za odrasle - OnlyFans. Govoreći o motivima, naglašava da je godinama posmatrala kako drugi profitiraju od iste vrste sadržaja koji je i sama obrađivala u književnosti.

Kako kaže, jednog dana joj je samo palo na pamet da otvori sajt za odrasle, nakon toliko godina pisanja o erotici na umeren način:

Zorana Šulc Foto: Kurir Televizija

- Na OnlyFansu sam okačila samo svoju sliku. Ništa više od toga. Ljudi stvarno ne znaju kako to funkcioniše. Ljudi stvore u svojoj mašti dojam o nečemu. Vi tamo možete da se dopisujete sa ljudima, da razmenjujete neke lepe rečenice, da tešite muškarce koji posle toliko godina braka dođu kući umorni i žele da poljube ženu a ona kaže "Jaoj nemoj, prvo operi ruke". A onda kad ode u toalet ona kaže "Nemoj da zaboraviš da spustiš dasku od šolje". A kad ona njemu priđe on kaže " Jao smrdiš na zapršku". Muškarci vole da gledaju tako neke slike.

Tvrdi da OnlyFans nije nalik Instagramu, gde postoje slike golih žena, mladih devojčica:

- Znam ženu koja je preko Instagrama upoznala nekog mladića, nakon čega je imala sa njim neki odnos. To mi je nezamislivo i preko OnlyFansa toga nema. Ljudima očigledno nije jasno i zato sam ja i izašla u javnosti. Muškarci ne ohrabruju, oni odmah vređaju i nazivaju me pogrdnim imenima.

"Ovo vidim kao zaradu"

Kaže da njena porodica ne zna za profil jer žive u inostranstvu, dok za svoje ćerke kaže da su vrlo otvorene:

- Ja sam se ostvarila kao majka, baka, žena koja je bila vrlo uspešna u svom poslu. Ja sam rekla "Na mojim cipelama, ja vezujem petle". Ja vidim ovo kao zaradu, to moram da priznam. Na svakoj platformi muškarci moraju biti registrovani i moraju imati svoj profil. Tako da oni koji pišu negativne komentare, ako su toliko radoznali treba da pronađete moje ime. A ime je glavne junakinje mog prvog romana - kazala je Zorana dodajući da joj muškarci dodeljuju razne komplimente:

- Govore mi da sam zgodna, tu su i poruke o intimnim delovima tela na koje ja uopšte ne odgovaram. Sebi u glavi sam odmah postavila neke crvene linije preko kojih ne prelazim.

KNJIŽEVNICA (67) OTVORILA PROFIL NA SAJTU ZA ODRASLE! "Muškarci žele utehu posle toliko godina braka!" Otkrila delove razgovora sa klijentima

