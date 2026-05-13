Viralni trend koji je poslednjih dana preplavio društvene mreže nastao je sasvim spontano, a u centru pažnje našao se glas novinarke i sadržaj vezan za pevačicu Daru Bubamaru. Rečenica „Ovo je dečko sa kojim je Dara Bubamara bila od 4 do pola 7, spekulišu mediji”, izgovorena na specifičan način, ubrzo je postala jedan od najkorišćenijih saundova na TikToku i Instagramu.

Posebnu pažnju korisnika privukao je način na koji je izgovoreno „Oooovo je dečko”, zbog čega su hiljade ljudi počele da snimaju svoje verzije koristeći isti audio. Trend su ubrzo preuzele i poznate ličnosti, influenseri i tiktokeri, pa je snimak za kratko vreme postao viralan širom regiona.

Da je reč o pravom internet fenomenu potvrđuje i podatak da video trenutno broji više od tri miliona pregleda.

Glas iz videa postao je toliko prepoznatljiv da su i javne ličnosti odlučile da se uz njega snime, a neki od njih je i Desingerica.

Iza viralnog glasa stoji Anđela Golijanin, zamenica urednika za društvene mreže Kurira, koja se prvi put oglasila nakon što je njen glas postao jedan od najprepoznatljivijih na internetu.

- Ja uopšte na prvu nisam to ni čula, s obzirom da sam prvenstveno videla na Instagramu i onako sam više prelistala. Tek kada su mi prijatelji iz redakcije poslali, ja sam bila kao: „O, to sam ja”. Čak nije ni nikakav efekat bio upotrebljen na tom glasu. Meni je bilo smešno i bilo mi je drago da vidim da su se ljudi zapravo zabavili sa tim - rekla je Anđela.

Ona priznaje da nije očekivala toliku popularnost, posebno među poznatim ličnostima koje su počele da koriste upravo njen glas u svojim objavama.

- Bilo mi je smešno što su stvarno neke od većih ličnosti, kako na pevačkoj, tako i na influenserskoj sceni, koristile taj video. Verujem da ljudi nisu mogli da propuste video Bake Praseta, Desingerice, Mahrine ili još nekih drugih javnih ličnosti. Čak su pojedini tvrdili da su baš oni snimili taj voice, pokušavajući da imitiraju glas, tako da je sve bilo veoma zabavno - dodala je ona.

Korisnici društvenih mreža nastavili su da nižu reakcije, imitacije i parodije.

Jedno je sigurno, internet je dobio novi viralni trend, a rečenica „Ovo je dečko sa kojim je Dara Bubamara bila od 4 do pola 7, spekulišu mediji” već danima ne prestaje da se deli na društvenim mrežama.

