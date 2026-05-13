Ivana Šašić i njen tadašnji suprug Bojan Simić razveli su se 2022. godine, nakon što je pevačica saznala da ju je partner prevario sa 14 godina starijom ženom. Njihov turbulentan rastanak mesecima je bio jedna od glavnih tema domaće javnosti, a o detaljima razvoda i međusobnim prozivkama dugo se pričalo.

Razvod praćen javnim prepucavanjima

Iako je u jednom trenutku pokušala da spasi brak i pruži njihovom odnosu novu šansu, do pomirenja ipak nije došlo. Ubrzo nakon razvoda usledile su nove tenzije i javne prozivke bivših supružnika.

, poručivši da pokušava da medijsku pažnju dobije preko njenog imena.

- Šta god trabunjao, lupetao, izjavljuivao, legao, mazao, hvalio, kudio... Neka zaradi nešto parica na konto toga što je bivši muž Ivane Šašić! Ne malam po tuđem dvorištu, a svoje sam dobro počistila onog trenutka kada sam se razvela i, verujte, srećna sam žena - napisala je Ivana.

Bojan tad nije ostao nem na njene reči, pa je ubrzo javno odgovorio bivšoj supruzi.

- Nisam ničiji bivši muž, ona je moja bivša žena! Ja sam Bojan Simić Boki, tako me svi znaju, Srbija, bivša Jugoslavija, Evropa... Svi znaju moje ime i prezime, a ne ime Ivane Šašić se nikada nisam pozivao. Ponavljam, ničiji bivši muž nisam, već je ona moja bivša žena! Niti se pozivam na njeno ime, niti je njeno ime toliko jako da bih se na isto pozivao. Ljudi me odlično znaju, a zna i ona da sam joj sve završavao jednim telefonskim pozivom, više sam ja njoj doprineo nego ona meni, što je Ivana Šašić. Pa, da joj nije bilo mene, nikad ne bi bila na raznim novogodišnjim programima, ja sam joj to završavao, sve radio za nju, a vidite i sami kako mi vraća! Pljuje me javno, kaže da je očistila svoje dvorište čim se razvela i da je srećna žena... Šta sam ja, đubre?! A to, koliko je srećna žena... - ispričao je tad Bojan.

Šokantno priznanje o prevari usred razvoda

Bojan tad nije poricao da je prevario bivšu suprugu.

- Prvo je kao odlučila da se sporazumno razvede, rekao sam joj da nije nikakav problem. Kada su me na sudu pitali: "Bojane, vi ste učinili preljubu u bračnoj zajednici", rekao sam: "Jesam, izvinjavam se, sudija. Kada je Marko Jarić mogao najbolju ribu na svetu da prevari, Limu, što ja ne bih mogao Ivanu?!", ceo sud je plakao od smeha, to sam rekao pred njom i njenom advokaticom. Potpisujemo, stojimo jedno pored drugog, ja je sprdam: "Poljubi me, poljubi me". Ja sam takav, sprdam se, ne prosipam zlu krv, međutim ona je stvarno bezobrazna. Krivo joj je što se družim sa nekim ljudima - pričao je Bojan.

On je tada tvrdio i da su njih dvoje ostali u kontaktu čak i nakon zvaničnog razvoda, uprkos tome što je Ivana u javnosti govorila da preko prevare nikada ne bi prešla.

- Piše da sam ja nju zvao, a u životu je nisam okrenuo posle razvoda. Jedne noći me je zvala u pola tri, nakon razvoda je bila sa mnom! Videli smo se, bili na ručku taj dan, kad smo se razveli. Posle nekoliko dana došla kod mog brata na Banovo Brdo u kafić, neka slobodno vrati kamere, ljubili smo se pred svima! Ljubila se sa mnom nakon razvoda, a posle toga s njene strane kreće pljuvačina po meni! Priča da mene interesuju parice, kakve parice?! Para imam za normalan život, da ne brinem. Ćutao sam do sada, nisam hteo da dajem nikakve izjave, ali sada je preterala sve granice!

"Naš odnos dugo nije funkcionisao"

Bojan je svojevremeno tvrdio da problemi u njihovom odnosu nisu počeli neposredno pred razvod, već mnogo ranije.

- Otkad je Ivana ušla u "Zadrugu" 2020. godine, ona i ja faktički više nismo ni živeli zajedno... Pa i pre toga, nismo imali nikakav odnos! Posle toga sam "pao" u Austriji, bio sam u zatvoru. Izašao sam 3. marta, ona je došla tamo tri dana nakon mog izlaska. Nije došla odmah da me sačeka, kao što bi svaka žena došla da sačeka muža posle osam meseci! Došla je i krenula da šišti, skine burmu i kao: "Ja ću da se razvodim", rekao sam joj da može slobodno, samo da mi kaže razlog. Tada je još nisam prevario - rekao je Bojan za Pink.rs.

Tokom braka živeli su zajedno sa Ivaninim sinovima, dok zajedničko dete nisu imali.



- Mi nemamo naše zajedničko dete, ali sada mi nije nimalo žao. Sa takvom osobom ne bih ni kamen imao! Kakva je ispala na kraju... Ta pljuvačina me je baš iznenadila, pljuje me da sam ovakav, onakav - ističe on.