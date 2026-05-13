Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga, bivša voditeljka Katarina Kolozeus, danas su upriličili proslavu povodom prvog rođendana svoje mezimice, ćerke Katje. Ponosni roditelji potrudili su se da ovaj dan bude nezaboravan, te Kaća i Ljuba ništa nisu prepustili slučaju.

Ljuba Perućica okupio pola estrade

1/10 Vidi galeriju Ljuba i Katarina slave 1. rođendan ćerke Foto: Kurir/S.Z.

Među prvima su na proslavu pristigli Perućicini roditelji sa unukom Aleksejem, a zatim su počele da dolaze njegove kolege.

Tu su Milan Dinčić Dinča sa suprugom, Dragica Zlatić, Uroš Živković, Aleksandra Bursać, Saško Nikolić sa suprugom, kao i Darko Filipović, kojeg je supruga pre par godina prevarila sa drugom o čemu je brujala javnost.

Sada je sve iznenadio priznanjem da su u dobrim odnosima, a više o tome možete čuti u prilogu.



"Uzvezdila se, namerno mi se nije javila na aerodromu": Darko Filipovic urnisao Tanju Savic i otkrio zasto nije dosao na njen koncert Izvor: MONDO

Prošli kroz agoniju

Podsetimo, Katarina i Ljuba su danas ponosni roditelji dečaka i devojčice, a pre nego što su postali roditelji prošli su kroz agoniju.

- Ona je operisala benigni tumor, neku cistu na jajniku. To je sve na vreme urađeno, smanjila se mogućnosti da zatrudni, ali doktori kažu da, kada se operišu u tom prvom periodu, žene budu plodnije. Ona je morala da prima jedan hormon nakon operacije, taj hormon ne bi smeo da se prima ako je žena trudna, to se ne daje, ali su na konzilijumu rekli da mora da prima - rekao je on jednom prilikom za "Novu" i dodao:

1/7 Vidi galeriju Ljuba i Katarina izašli iz porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Doktor je tako odredio, iako ona nije htela, imala je osećaj da to ne treba da radi. Taj hormon inače utiče na ženu u smislu da kada počne da prima hormon, žena ulazi u menopauzu i ne može da ostane trudna. Hvala Bogu, baš u tom periodu kada je primila prvi hormon, ona je ostala trudna i vidiš kako se čuda dešavaju. Rekao bih ljudima da ne odustaju nikada, nama su godinama govorili da ide na veštačku oplodnju, a mi smo bežali od toga, znali smo da ne treba siliti stvari, da sve treba da bude prirodno. Doktori su nam govorili da ulazimo u godine, mi smo razmišljali o tome kada su nas ubeđivali, ali nismo hteli.