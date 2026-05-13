Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus danas su okupili porodicu, prijatelje i kolege kako bi zajedno proslavili prvi rođendan ćerke Katje.

Na proslavi se nisu nimalo štedeli. Sve je izgledalo bajkovito, sa velikim mašnama i balonima, upriličeno za malu princezu.

- Dobio sam nagradu od Boga da imam i muško i žensko dete. Danas imam razlog da plačem ceo dan. Napravili smo veselje za najbliže - rekao je Ljuba pred domaćim medijima koji su došli da isprate ovaj događaj, a među njima je bio i Kurir.

- On je na ivici suza svaki put kad je vidi! Na mene ona nema ništa, njegova je kopija. Rodila sam njega i njegovu babu! - kaže Katarina.

- Obaveze su postale veće, manje se spava, ali je mnogo lepše - rekao je pevač.

- Odustali smo od trećeg deteta, dvoje dece je dosta. Ne znamo koga prvo da sredimo, kome prvo da promenimo pelene... Sakrila sam kilograme u ovoj haljini! Imamo ženu Vesnu koja nam pomaže - iskrena je Kaća.

Ljuba menja pelene

Ljuba ne krije koliko je posvećen porodici, a najviše najmlađim članovima.

- Dok nemaš decu možeš sve da stigneš. Bili smo posvećeni maksimalno jedno drugom. Sad sa decom, kad ima prave ljubavi, ipak sve dođe na svoje. Budeš ljut na ceo svet, ali prođe, nađe se način, znaš šta tvom partneru prija. Ja menjam pelene, ja obožavam decu, ništa mi nikad nije bilo strano, ništa mi nije teško, da se vade sline, sve... - istakao je

- Deca su samo ponekad ljubomorna jedno na drugo, ponekad samo. Ćerkica zna da bude opasna, ljuta, na mamu! - otkrila je Katarina.

Poznati koji su stigli

Među prvima su na proslavu pristigli Perućicini roditelji sa unukom Aleksejem, a zatim su počele da dolaze njegove kolege.

Tu su Milan Dinčić Dinča sa suprugom, Dragica Zlatić, Uroš Živković, Aleksandra Bursać, Saško Nikolić sa suprugom, kao i Darko Filipović, kojeg je supruga pre par godina prevarila sa drugom o čemu je brujala javnost.

Dekoracija kao iz bajke

Na samom ulazu, stajao je veliki natpis "Dobrodošli" kog je krasila slika srećne porodice. Sam ulaz u restoran bio je obavijen cvećem svetlijih tonova, od svetlo roze do bele, pa je cela atmosfera delovala čisto i nežno.

Gosti su morali da prođu ispod velike lepe mašne koja je celu dekoraciju učinila još više bajkovitom. Mašna se nalazila i na vratu dekorativne žirafe koja se takođe nalazila na ulazu.

