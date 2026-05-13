Slušaj vest

Pevač Darko Filipović se dugo nije pojavljivao u javnosti, sve do danas kada je došao na proslavu 1. rođendana ćerke Ljube Perućice. On je ovom prilikom progovorio o preseljenju iz Srbije, kao i o odnosu sa bivšom suprugom, ali je otkrio i zašto se nije pojavio na koncetru Tanje Savić.

- Nisam odavno bio u medijima, ovo je moje prvi susret sa novinarima posle razvoda i svega, mog preseljenja u Grčku. Ovo je prvi intervju od tada. Moja nova era je počela odavno i još uvek traje, ne bih ništa menjao - rekao je Darko prikupljenim medijima među kojima je bio i Kurir.

"Misle da sam milijarder"

On je ovim povodom prokomentarisao i priče koje kruže o tome da je biznismen.

Ovo su Darkove fotografije sa luks putovanja, a kako sam ističe, sav novac na to i troši:

1/11 Vidi galeriju Darko Filipović uživa u luksuznim putovanjima Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Nisam ja biznismen, to mnogi ljudi misle. Ja samo ono što zaradim potrošim na putovanja. Neko misli da sam milijarder ili milioner. Tu su nekretnine, van Srbije su.

O razvodu od Jasmine

Darko ne krije da nije lako, pa otkriva da se zbog toga i povukao iz javnog života na neko vreme.

- Nijedan razvod nije lak, pa ni moj. Na početku mi nije bilo svejedno, povukao sam se iz tih razloga iz medija. Sve sam prebrodio, sve je stasalo i prošlo. Sada sam novi Darko sa novim planovima i pogledima na svet - kazao je on.

"Nisam želeo da dodajem so na ranu"

On se potom osvrnuo i na svoju ćerku tinejdžerku, ali otkrio i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

1/7 Vidi galeriju Darko Filipović prvi intervju nakon pauze Foto: Kurir

- Nije tada bio momenat da dajem intervjue, svi znaju šta se desilo, nisam želeo da dodajem so na ranu. Sa Jasminom sam u dobrim odnosima. U početku nije bilo sjajno, ali sam ja muški izdržao i trudio sam se da što više vremena provedem sa ćerkicom. Iako sam se preselio u Grčku često sam dolazio u Beograd zbog nje. Ona ima 14 godina, sprema se za prijemni ispit. Ona sve zna i njoj to u nekim momentima imponuje, nekad joj smeta što sam poznat. Drugari njeni zaju ko sam - kaže Darko domaćim medijima.

O novom braku

Pevač se nadovezao i na glasine o tome da se ženi ponovo.

Pogledajte šta je sve rekao:

Prvi intervju Darka Filipovića posle duže pauze Izvor: Kurir

- Laž je da se ženim ponovo. Neko je loše preformulisao. Ja sam video da umem i da mogu da se oženim, dosta je - kaže Darko.

Bivša ga varala sa drugom

Podsetimo, Darko Filipović i Jasmina su u braku bili 12 godina, a za gala svadbu pevač je iskeširao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

1/8 Vidi galeriju OD OVE BOMBETINE SE RAZVEO DARKO FILIPOVIĆ! Jasmini avion nije ravan, evo zašto važi za NAJZGODNIJU! Foto: Printscreen/Instagram

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bližnji odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.

"Tanja Savić je prošla pored mene kao pored turskog groblja"

Objasnio je detalje odnosa sa poznatom pevačicom, i objasnio razlog zbog kog nije došao na njen koncert, iako ga je pozvala.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić srećna i zadovoljna žena Foto: A.Milinković, ATAIMAGES

- Meni je stigla poruka od Tanje kao pozivnica za koncert. Budući da se ona meni nije javila na aerodromu, prošla je pored mene kao pored turskog groblja,što bih ja otišao na koncert. Prepoznala me je tada. Mi nikada nismo imali sukob, ona tera neki svoj inat. Zaćutali smo tako. Nemam nikakav kontakt sa njom. Nismo se svađali, nije ništa do mene. Ako jesam ja ću javno da se izvinim. Na poruku nisam ni odgovorio. Ja sam se njoj javio na aerodromu ona je okrenula glavu - kaže Darko iskreno.

BONUS video: