Slušaj vest

Mlada zvezda, Jakov Jozinović, večeras ponovo pravi još jedan u nizu koncerta. Pred krcatom dvoranom zapeaće najveće hitove po kojima je i postao prepoznatljiv.

Kao i uvek, mnoge poznate ličnosti pristigle su da pruže podršku mladom pevaču. U jednom momentu došlo je do tehničkih problema, ali je potom sve bilo rešeno, pa je koncert ubrzo počeo.

Foto: Kurir

Pevačica progovorila o nepristojnim ponudama

Među onima koji su pristigli, bila je Šejla Zonić sa suprugom. Ona je tom prilikom razgovarala sa novinarima Kurira i istakla da bi volela da sedi pored Tee Tariović u prvom redu.

1/4 Vidi galeriju Šejla Zonić na koncertu Jakova Foto: Damir Dervišagić

Ona se potom osvrnula na nepristojne ponude.

- Razni ljudi su mi nudili svašta za popularnost, ali nisam pristajala - kaže pevačica iskreno.

Nenad Blizanac doveo ćerke

Kako je Jozinović neko koga ljudi slušaju bez obzira na starosni uzrast, Nenad Jovanović Blizanac je doveo svoje dve naslednice. Oni su zajedno, u lepom rapoloženju, uživali u prvom redu na koncertu.

1/4 Vidi galeriju Koncert Jakova Jozinovića: Nenad Blizanac Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Tu su i ove zvezde

Među prisutnima bile su Ivana Mišković, Marija Tarlać i Branka Nevistić. One su u ovom lepom društvu uživale obukavši elegantne odevne kombinacije.

Branka Nevistić Izvor: Kurir

Bivši verenik srpske influenserke

Na koncert mlade zvezde stigao je i bivši verenik naše influenserke Lee Stanković, a kamera našeg reportera ga je usnimila.

Bivši verenik Lee Stanković Izvor: Kurir

Emocije pljušte

Kao i uvek, Jakov nije skidao osmeh sa lica, a emocije koje prenosi publici, pljuštale su od samog početka.

BONUS video: