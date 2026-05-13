Pevačica Vanja Mijatović pojavila se u sjajnom raspoloženju na prvom rođendanu ćerke kolege Ljube Perućice.

Pred pripadnicima medija govorila je o poklonima koje je donela, promeni frizure i planovima za karijeru, ali se osvrnula i na priče o privatnom životu.

- Najviše sam poklona donela! Najlepše je dobiti kovertu, najdeblja je, da znate! Kupiš šta god voliš, ne možeš da pogrešiš. Ljudima tražim cigarete za rođendan, ja sam skromna. Boks cigara, da, koliko njih? Pa, kako ko - rekla je Vanja Mijatović za medijske ekipe, među kojima je i Kurir.

O Gastozu i Anđeli

Ona je zatim prokomentarisala i svoj izgled i emotivni status.

- Malo sam promenila frizuru, da. Nema ništa na emotivnom planu, hvala Bogu! Gastoza nisam pitala za Anđelu ništa, gotivim ih, volela bih da budu zajedno. Nemam veze sa njihovim raskidom, evo od vas sad čujem da su se opet pomirili, nisam u toku - kazala je Vanja.

Govoreći o poslu, otkrila je da priprema novu numeru i da joj se dugo ništa nije toliko dopalo.

Izbacujem solo pesmu, dugo mi se tako nešto nije dopalo. Moja mama je numerolog, ali mi ona ne priča stvari, ne meša se u moj život. Moram da pitam mamu kad će mi biti pik u karijeri! (smeh) - dodala je.

Na kraju se osvrnula i na priče o vereničkom prstenu i burmi, koje su se pojavile nakon njenog razvoda posle dve i po godine braka.

"Nisam bacila burmu"

Šta sam uradila sa vereničkim prstenom i sa burmom? Nisam ih bacila, ne, kod kuće su, prelepi su. Burma ne izgleda kao klasična burma, nosim je često - zaključila je Vanja, čime je stavila tačku na nagađanja o svom privatnom životu.