Pevačica koja važi za kraljicu bakšiša, Živkica Miletić, nakon dužeg vremena se pojavila u javnosti na manifestaciji "Majsko leto".

Tom prilikom se pred novinarima osvrnula na svoje kolege, posebno na udovicu Saše Popovića, s kojom je nekad bila nerazdvojna.

- Ko kaže da me nema, ima me svugde - počela je izlaganje Živkica, a potom se pred novinarima osvrnula na svoje kolege, posebno na udovicu Saše Popovića, s kojom je nekad bila nerazdvojna.

Kako je kraljica bakšiša nedavno otvoreno govorila o njihovom odnosu u medijima, sada je priznala da li je imala prilike da se čuje sa Suzanom.

- Nije mi se Suzana Jovanović javila. Ona je u takvoj situaciji da nema vremena ni za svoj život. Ja njoj ne zameram. Ja nju volim. Ne verujem da će mi se javiti.

Slomila se zbog Darka Lazića

Živkica se potom osvrnula na tregdiju koju je zadesila Darka Lazića. Poznato je da ona i folker imaju blizak odnos, i da je on smatra drugom majkom.

- Nek prođe još malo vremena pa ću ga zvati. Još nije momenat. Teško je meni, a kamoli njemi. Pa on mene zove drugom majkom. Moj prvi suret je bio s njim kad je učestvovao u Zvezdama Granda, ja mu prorekla sudbinu. Niko nije verovao da će pobediti tad, čak ni on - rekla je ona, pa se osvrnula na ružne komnbetaru o folkeru jer je počeo da nastupa nakon pogibije brata Dragana:

Ružno je što se tako ponašaju prema Darku. Ipak je to njegov posao, sigurno da žali svog brata, ali svaki posao je posao. I meni su roditelji urmli pa sam morala da radim. Posle mesec dana sam počela tad da radim.