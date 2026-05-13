Pevačica Zorica Marković trebalo je da nastupi na festivalu Majsko leto, međutim, kako saznaju mediji, zbog narušenog zdravstvenog stanja završila je na infuziji, pa je bila primorana da otkaže svoj nastup.

Zorica Marković završila na infuziji

Prema navodima, Zorici je iznenada pozlilo, nakon čega je završila na infuziji, zbog čega nije bila u mogućnosti da se pojavi pred publikom i održi zakazani nastup. Vest je zabrinula njene brojne fanove, posebno jer je pevačica i ranije imala zdravstvene tegobe.

"Ugradili su mi stent"

Zorica je inače pre nekog vremena napustila "Elitu" zbog zdravstvenih problema, a poznato je da ima probleme sa hipertenzijom.

- Hvala Bogu vraćam se u život... Ovaj virus koji je bio, mene je za tri meseca spucao žestoko. Pila sam antibiotike, pa sam zeznula želudac, pa zatim dijafragma, nisma imal vazduha. Onda su nastale aritmije. To je bio povod da se ode i na redovnu kontrolu i bio je veći problem nego što sam očekivala. Bila sam na magnetu, skeneru i na kraju koronarografija. Ugradili su mi stent koji je bio zapušen, a nije ni čudo posle dvadeset godina. to je logično da se zapuši - objasnila je Zorica, pa nastavila:

- Odradili su sve kako treba. Odležala sam, imam novu terapiju, pušenja nema, šetnje ima,tečnosti što više, zdrava ishrana... Malo mi je i ta promena nezgodna, privikavanje na novu terapiju, ali za mesec dana će biti kontrola pa ćemo videti kako i šta. Hvala Bogu dobro se osećam.

Podsetimo, ovoj manifestaciji prisustvuje i Neda Ukraden, koja je došla sa zetom Predragom i ćerkom Jelenom.