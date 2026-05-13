Pevačica Nataša Bekvalac progovorila je o svom privatnom životu i otkrila koje savete joj daju sestre. Takođe, nije mogla da ne prokomentariše eksplicitni glasovni snimak pevačice Dare Bubamare koji je čula cela Srbija.

"Sve manje slušamo jedni druge"

Nataša kaže da se uvek trudi da bude dobar sagovornik, ali da takođe ume da daje dobre savete kada je to potrebno.

- Znam da dam lep savet i znam da saslušam, to mi je mnogo važnije, ljudi cene kada imaju dobrog slušača preko puta sebe, jer mi se čini da sve manje slušamo jedni druge, i kada me neko pita kako sam, odgovorim iskreno i onako kako jeste, da ne bude reda radi, već da sam prisutna u svakom trenutku. Predivne ljude imam oko sebe i slušamo jedni druge - rekla je Nataša.

"Svoje meso se ne jede"

Pevačica je potom otkrila da li uvažava savete od sestre Kristine.

- Kako kad, znam i da se naljutim kada me pljusne istinom u lice, ako mi to ne odgovara u datom trenutku, bilo je takvih situacija. Ali kada se izmakneš i pogledaš širu sliku, znaš da, ono kako babe kažu, krv se svoja ne pije ili meso se svoje ne jede, znam da ona nikada neće postati nijedan moj delić - iskrena je.

O eksplicitnom snimku Dare Bubamare

Nataša ne osuđuje koleginicu, već ističe da takve situacije mogu da se dogode svakome.

- Ne mogu da kažem da je nisam čula zato što ne postoji čovek koji je nije čuo.Ako lažni moral stavimo po strani, mislim da u telefonima svih nas postoje, kada razgovaramo sa našim prijateljima u koje imamo poverenja, takve ili slične poruke. Ta priča je ušla u domove svih nas, gde god da se okreneš svi su samo o tome pričali, ali sam jedino pomislila - da li se taj čovek oseća prejadno koji je to uradio. Dara je carica, živi život, srećna žena i slobodna, dabogda nam svima bilo tako.Nije bio marketinški trik, jer žena koja je majka i ima muško dete, to nikada sebi ne bi dozvolila. Ja sam na Dara strani - rekla je Nataša.

