U veoma neizvesnoj utakmici između Crvene zvezde i Vojvodine, Zvezda je odnela uzela Kup Srbije i to nakon izvođenja jedanaesteraca 5:4 (2:2).

Stadion je bio ispunjen do poslednjeg mesta a publika je svoje favorite bodrila sve vreme. Među onima koji su se sinoć našli u publici bio je i bivši fudbaler Duško Tošić koji je meć pratio sa svojim naslednicama Nikom i Atinom Tošić iz lože.

Ponosni otac je pratio je svoj nekadašnji klub u kojem je igrao od 2010. do 2012. sa ćerkama i čini se da su uživali u zajedničkom trenutku. Oni su sve vreme pričali i smejali se, što govori o njihovom vrlo bliskom odnosu.

Duško se pojavio u elegantnom tamnom odelu, dok su Atina i Nika još jednom pokazale osećaj za stil — obe su bile elegantno i svedeno obučene, u kombinacijama prilagođenim sportskom događaju, ali veoma upečatljivim. Nika je nosila upečatljivu trendi jaknicu sa prevrnutom kožom, dok je Atina imala elegantniji stil, pa je ponela kaput-sako u sivoj boji. Stajlingu je poseban pečat dao crveni karmin koji je nosila Karleušina naslednica a koji joj savršeno stoji.

Tokom meča bili su odlično raspoloženi, a osmesi i razgovor nisu izostajali ni u pauzama utakmice.

Atmosfera na stadionu bila je spektakularna — tribine su bile ispunjene do poslednjeg mesta, a navijači oba tima od samog početka pravili su pravi fudbalski spektakl. Pesma, baklje i gromoglasno navijanje obeležili su veče u Loznici, dok su brojne poznate ličnosti iz sveta sporta i javnog života pratile jedan od najvažnijih domaćih fudbalskih mečeva sezone.

Inače, poznato je da Duško često vodi ćerke na sportske i javne događaje, pa su zajedno i ovoga puta uživali u velikom finalu Kupa Srbije.

Njihovo pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, a mnogi su primetili koliko su Atina i Nika odrasle i koliko neguju jednostavan, ali sofisticiran stil.

