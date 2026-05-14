Jovana Pajić i Sale Tropiko razveli su se, ali su zbog svojih mezimica ostali u prijateljskim odnosima.

Pevčica je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

"Nikad se više neću udati"

Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

"Nema pitanja gde si bila..."

Pajićeva je otkrila da svoje prioritete.

- Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je ona.

Ovako je izgledalo venčanje Jovane i Saleta:

"I njemu smrde čarape"

Jovana je progovorila i o potencijalnom novom partneru i otkrila šta je najveći problem u ljubavnim odnosima.

- I njemu smrde čarape i on će da dođe kući, ulubi kauč i menja kanale i neće imati razumevanja. Dok kada se ne razvijaš u istom smeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje - govorila je Jovana u emisiji "Ako progovorim".