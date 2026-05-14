Anka Pop bila je srpska pevačica, poreklom iz Rumunije, a javnost će je pamtiti po duetu sa Goranom Bregovićem "Ederlezi", svojevrsnu obradu "Đurđevdana".

Rođena je 22. oktobra 1984. godine, a iz rodne Rumunije sa porodicom je pobegla 1987. godine i preselila se u tadašnju Jugoslaviju, gde je živela kao izbeglica.

Iz Rumunuje preko Dunava prebegli u Srbiju

„Iz Rumunije smo pobegli preko Dunava, koji je bio veoma hladan jer je bio decembar. Vojnici su čak pucali na nas. Srećom, ja sam bila veoma mala i jedino mi je bilo važno da se ne pokvasim“, pričala je za medije.

„Sećam se igre među borovima sa drugom izbegličkom decom. Srbija je bila divna! Srbija je tada bila raj u odnosu na našu državu koju je predvodio Čaušesku“, prisetila se Anka.

U Rumuniju se vratila 1993. godine, a tamošnju javnost uzburkala je kada je objavila da je u istopolnoj vezi, i to u vreme kada je društvo bilo veoma netolerantno prema tome. Anka je kasnije ipak odlučila da ode iz svoje zemlje, pa je sa porodicom emigrirala u Kanadu.

Sarađivala sa Bregom

„Upoznala sam Gorana Bregovića 2008. godine. Dopale su mu se moje pesme, pa je sa mnom sarađivao na singlu ‘Ljubomorno čudovište’, gde se i pojavljuje u spotu. Odradili smo i nekoliko koncerata zajedno. Njegova radna etika i način na koji je organizovan na nastupima nešto su neverovatno. A i veoma je zgodan i harizmatičan, ima izgled rok zvezde“, pričala je pevačica.

Udavila se u Dunavu

Anka je tragično preminula u decembru 2018. godine, nakon što je njen automobil misteriozno završio u Dunavu.

Službenici hitne pomoći identifikovali su njeno telo nakon što su ronioci pronašli automobil na jugozapadu Rumunije. Policija je za pevačicin nestanak saznala od njene sestre, koja ih je pozvala nakon što se Anka nije pojavila u porodičnom domu.