Voditeljka Jelena Dimitrijević jednom prilikom je na društvenim mrežama objavila video na kom je kupa majka, te je tim potezom izazvala brojne reakcije.

Snimak na kom je majka kupa, izazvao je brojne komentare, a voditeljka je tada otkrila šta se krije iza te objave.

"Majka te kupa kad si mali, ali i kad ti nije dobro"

Jelena je istakla kako u tome nema ničega čudnog i da je u pitanju jedan životni ciklus odnosa roditelja sa decom.

- Ja imam baš poseban odnos sa roditeljima i u tom trenutku meni nije bilo dobro. Naravno, majka te kupa kada si mali, ali majka te kupa i kada ti nije dobro, nije važno što si odrastao. Poenta je što ćemo i mi naše roditelje da kupamo, sve je nekako rečeno i ide u krug i to kupanje je za mene jedna divna stvar koju mogu da ti pruže roditelji i ti njima. To je briga - objasnila je Jelena.

Pogledajte kako majka kupa Jelenu Dimitrijević Foto: Printscreen

- Ne znam šta je u njihovim glavama. Imam te situacije da nešto što je meni lepo i emotivno umem da okačim na društvene mreže, svima to ispadne čudno - zaključila je voditeljka.

Prošla pakao

Kako se ranije pisalo voditeljka Jelena Dimitrijević, prolazila je kroz pakao nakon što je obelodanjeno da je ćerka pevača, Helena Topalović u vezi sa Draganom Aleksićem, njenim tadašnjim suprugom.

Voditeljka nije ni slutila da njen suprug ima drugu ženu, a pogotovo ne ćerku folk pevača, sa kojim je u odličnim odnosima.

Jelena Dimitrijević pomaže mladencima u njihovom najlepšem danu Foto: Privatna Arhiva

- Jelena i pevač su u fenomenalnim odnosima, poznaju se godinama i on je često bio gost u svim emisijama koje je ona vodila - pričao je izvor, koji je blizak atraktivnoj plavuši i dodao tada da je Jelena za neverstvo saznala tek kada je osvanula njihova zajednička fotografija sa aerodroma.

Ljubavnicu vodio na putovanja

- Dragan je sa Helenom očigledno putovao svuda, a Jeleni je govorio da putuje poslovno. Čak je i lagao da ide u Dubai, gde ima firmu i gde su Jelena i on živeli godinama, a zapravo je ljubavnicu vodio u Egipat - ispričao je izvor.

Jelena Dimitrijević Foto: Printscreen/Instagram, Aleksandar Sokić

- Jelena trenutno prolazi kroz pakao. Telefon joj non-stop zvoni i svi imaju potrebu da joj nešto kažu i pitaju je. Takođe, od kada je ova afera postala javna, Jelena dobija razne informacije o Heleni i Draganu, kao i njihove zajedničke fotografije. Teško joj je, jer ne zna kako sve to da objasni sinu, porodici - rekao je tada izvor.