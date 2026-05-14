Slušaj vest

Rođena kao Đuro Ostojić u jednom malom selu u Lici, detinjstvo je provela potpuno neprimetno – čuvala stoku, išla u školu, družila se sa vršnjacima i kako kažu meštani bila je "sasvim obična osoba".

– Bio je povučen, ali ljubazan. Ništa nije ukazivalo na to da će jednog dana postati javna ličnost. Sećam se da je pomagao roditeljima u poljoprivredi, kao i svi mi tada – govorio je svojevremeno izvor iz njenog sela.

Devedesete napravile promenu u njenom životu

Sve se promenilo tokom burnih devedesetih, kada je porodica napustila Hrvatsku i otišla prvo za Srbiju, a potom za Švajcarsku. Tada je započet novi život, daleko od rodnog kraja, i korak po korak, polako se rađao novi identitet.

Nakon završene gimnazije u Beogradu i Više hotelijerske škole, osoba koju danas znamo pod potpuno drugim imenom, odlazi u Švajcarsku i završava medicinu – tačnije odsek za bolesti zavisnosti, drogu i alkohol. Sedam godina je radila u struci, ali joj to nije bila krajnja destinacija.

Od 2007. shvata da je žena

Prelomni trenutak dolazi 2007. godine, kada odlučuje da okrene novi list – tada se javno izjašnjava kao transrodna osoba i prolazi kroz kompletnu tranziciju.

Promena pola bila je samo početak. Uz podršku porodice, srušila je sve barijere i danas živi život punim plućima.

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

U estradne vode ulazi paralelno sa svojim drugim poslom koji i dalje izaziva veliku pažnju. Reč je o elitnoj eskort industriji, gde, kako sama tvrdi, zarađuje i do 1.000 evra po satu. Njena ispovest šokirala je javnost, ali ona se nikada nije krila – ponosno priča o svom putu, izazovima i pobedama.

I dok se na sceni predstavlja kao pevačica sa stavom i autentičnim imidžom, njena prošlost je sve samo ne obična.

Ako još niste shvatili o kome je reč – u pitanju je Elektra Elit, danas najpoznatija transrodna javna ličnost iz regiona, koja ne prestaje da izaziva pažnju – kako zbog svog života, tako i zbog svojih stavova koje uvek iznosi bez dlake na jeziku.

Završila iza rešetaka

Podsetimo, prethodne godine njoj su specijalci upali u stan u jednom gradu u Švajcarskoj gde živi i priveli je, nakon čega joj je odmah određen pritvor na mesec dana. No, kako su tada saznali mediji, tužilaštvo je produžilo pritvor Elektri za još dva meseca, tačnije, ona će u pritvoru provesti tri meseca.

1/6 Vidi galeriju Elektra Elit Foto: Printscreen Instagram, Nemanja Nikolić, Kurir

Akcija specijalaca i skupi poklon

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.