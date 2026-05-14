Vesna Vukelić Vendi bila je jednom prilikom gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

"Brifingovao me je kao oficira"

Za Kurir je govorila o odnosu sa ocem i otkrila koja je energija vladala u njenom domu od ranog detinjstva.

- Imala sam tu sreću, moj otac je bio zaista ultraobrazovan čovek, on je završio vojnu akademiju sa najboljim prosekom, bio je najbolji đak Vojne akademije i zato je tako kao mlad dobio stan u 24. godini. Tu sam se ja rodila, moja sestra i moja ćerka. To je jedan šumoviti predio, jer on je iz Zmijanja i on ne voli ništa ravničarsko. Uopšte taj položaj gde sam odrasla, taj pejzaž gde je bilo puno igrališta, to je mene nekako učinilo da sam ja ta tri svoja kraka, a to je slikarstvo, odnosno umetnost, muzika i sportska aktivnost. Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe - govorila je Vesna i nastavila:

"Neostvarena želja je da ima sina..."

- Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira. Kad ideš kroz kuću ne smeš da imaš prazan hod, okrećeš se levo, gledaš ovamo, gasiš svetlo i tako, znači, to je od tih najsitnijih stvari do brifingovanja u komunikaciji sa drugima. On se ježi kada vidi pihtijaste roditelje, da ne kažem pihtijaste očeve, to je sad ključna stvar, pa mislim i pihtijaste žene. Muškarac je stub kuće, on je mene i moju sestru vaspitao na jednoj krilatici: "Žensko je kao čaša, razbiješ čašu, nema više ženskog". Tako da se znalo od početka, nije mogao da postoji taj neki flert sa nekim razvratnim pogledom na život, naprotiv, ja se zaista osećam kao da sam rasla na dvoru.

Za njom uzdisala bivša Juga

Bivša Jugoslavija ju je upoznala kao pevačicu, koja se nije libila da zapeva ni ispod šatora i uzme vrtoglavu sumu novca za svoj nastup. Devedesetih godina važila je za markantnu bombu bujnih grudi za kojom je uzdisala bivša Jugoslavija.

Nešto manje poznato javnosti da se Baki B3 našao u jednom od njenih spotova sa početka karijere, a on je svojevremeno za Kurir i otkrio detalje njihovog odnosa.

I političar pao na nju

Nije samo denser pao na njen šarm, već i razni moćnici su pokušavali da dođu do nje, a jedan od njih je i političar Vojislav Šešelj, o kome je Vesna uvek samo najbolje pričala.

- Virtouz. Iako je i tada imao višak kilograma bio je razgibaniji od svih kineskih gimnastičara. Međutim najjača strana mu je bila predigra i nju nije započinjao bez neke dobre knjige. Jako me je palilo kada spusti između nas Solženjicina i njegov "Arhipelag Gulag", uz diskretno svetlo, bio je to fantastičan početak opuštanja. Volela sam dok jednom rukom drži knjigu, drugom da prelazi preko mojih butina. Znao je da mi orošava i telo i duh - govorila je Vendi.

Brak

Pevačica i spisateljica je nešto kasnije, 2001. godine stupila u brak sa Branimirom Banjcem, bivšim fudbalerom OFK Beograda.

Vesna i Branimir imaju ćerku Nikoletu, a pevačica ih oboje ljubomorno čuva od očiju javnosti.