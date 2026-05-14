VELIKI DAN ZA PORODICU RAŽNATOVIĆ: Najmlađi naslednik danas slavi svoj poseban dan, najveća želja trećeg sina ispunjena
Veljko Ražnatović i Bogdana Ražnatović imaju najlepši povod za slavlje.
Njihov najmlađi sin Isaija, puni dve godine, a prireme za slavlje su uveliko u toku.
Ispunjena želja
Veljko je zbog poslovnih obaveza bio odsutan na rođendanu malog Krstana, ali ovoga puta najmlađem nasledniku biće ispunjena želja jer će tata biti prisutan na njegovoj proslavi.
Dok mama Bogdana pažljivo bira tortu i dekoraciju za svog naslednika, čestitke uveliko pristižu.
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je nedavno istinu o odlasku njenog sina Veljka Ražnatovića iz Srbije.
Veljko Ražnatović je nekoliko meseci proveo u Rusiji, gde je pronašao svoj mir, ali i ljude s kojim trenira nakon povrede koju je nedavno imao.
- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je jednom prilikom Ceca.
Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.
Boks omiljeni sport
Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.
Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.
U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.