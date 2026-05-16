Najveća regionalna zvezda Dragana Mirković mnogima je bila vetar u leđa i odskočna daska za vrtoglavi uspeh.

Poznata po velikom srcu i želji da mladima pomogne, jednom prilikom je govorila o neizmernom zadovoljstvu zbog karijere ljudi koji su sarađivali sa njom.

Posle saradnje sa njom se vinuli u nebesa

Poznato je da je Dragana prva folk zvezda koja je spojila dens muziku i ples sa narodnom, a u filmu "Slatko od snova" pokazala je sve svoje talente i oduševila domaću javnost.

O njenom plesnom umeću brujala je bivša Jugoslavija, a mnogi denseri bili su njeni igrači. Ubrzo nakon saradnje stekli su neverovatnu popularnost. Neki od njih kasnije uplovili su u solo vode i oformili svoje grupe.

"DRAGANA JE U RANGU SA MAJKLOM DŽEKSONOM I BIJONSE" Đole Đogani se prisetio saradnje sa folk zvezdom: Bila je i ostala NAJBOLJA!

Dača iz grupe Dak jedan je od najpoznatijih densera devedesetih, kao i Baki B3, ali i Sani Trik FX. Upravo su oni sa njom na fotografiji iz vremena kada su osvajali region rame uz rame sa Draganom kao njena plesna grupa koja ju je svuda po turnejama pratila.

Drugačija od svih

Đole Đogani kao najpoznatiji denser koji je većinu njih uveo u posao plesa i muzike, nedavno se prisetio saradnje sa folk zvezdom.

- Ja sam njoj radio prvi spot i prve velike koncerte. U ono vreme bila je potpuno drugačija od svih. Tada je Dragana bila najbolja u svemu tome što je radila. Ako se neko buni i ne slaže se sa ovim, imam sve dokumentovano. Ona je u rangu s Majklom Džeksonom i Bijonse! I da peva i da igra, to treba znati, to je jako bitna stavka - izjavio je Đole.

Nakon saradnje sa Đoganijem Draganu su pratili i članovi grupe Bit Strit sa kojima se rodilo veliko prijateljstvo koje je danas rezultiralo uspehom i ostvarenjem novog projekta.