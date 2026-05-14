Husein Alijević Husa, poznatiji kao Husa Beat Street, na početku svoje karijere nastupao je sa najvećom muzičkom zvezdom Draganom Mirković, a za potrebe scenografije je pre 30 godina glumio i tigra koji izlazi na scenu dok pevačica peva pesmu "Za mene si ti".

Husa je jednom prilikom govorio kako je izgledao početak njegove karijere devedesetih.

- Putovali smo dosta, dosta smo radili. Finansije nam nisu ni bile potrebne, ali moralo je to da ispliva i da se vidi. Radili smo zajedno sa Draganom Mirković devedesetih, na tim turnejama je bilo mnogo anegdota. Na turnejama Dragana Mirković kada se peva pesma ‘Za mene si ti’ na binu izađe jedan tigar, ja sam bio taj tigar, imao sam kostim od jambolije i tu je bilo mnogo vruće, nekada sam bio na ivici da padnem u nesvest - govorio je Husa za Blic i dodao:

- U Parizu me je publika ponela pa sam skočio u vis na publiku, međutim, publika je bila daleko, a bina je bila visoka i pao sam dole ispred ograde, ljudi u prvim redovima me gledaju - ispričao je Husa, te se dotakao i zabrane nastupa u vreme demonstracija.

- Nastupe smo otkazivali više puta. Koncerte smo otkazivali više puta, to nam je bila velika želja, desio bi se on 1997. ali baš tada su bile velike demonstracije, pa se koncert nije ni desio. Ali razmišljam da je sledeće godine 30 godina od pojavljivanja grupe Beat Street i tog izlaska prvog albuma s obzirom kakav je trend koncerata u MTS Dvorana, ne bi bilo loše da se taj koncert i desi.

Jedan od najpoznatijih densera devedesetih Dača Dak na estradu je kročio zahvaljujući Dragani Mirković. On je bio u plesačkoj grupi zajedno sa Đoletom Đoganijem, Gagijem Đoganijem, Bakijem Bi Frijem kada im je muzička zvezda dala šansu i povela na turneju.

- Imam sliku s prve turneje, bili smo klinci. Imali smo sreću da radimo s njom jer je volela ples. Dosta nam je to pomoglo i kao grupi i kao pojedincima koji su se bavili plesom. Zahvaljujući njoj smo dobili medijsku pažnju i sve ostalo što je išlo uz to. Bio sam u toj početnoj postavi, kada su bili i Đogani, Gagi, Baki B3, Sani Trik FX. Dragana nam je dala prostor da se pokažemo. Ona nam je otvorila vrata da nešto što je andergraund uđe u mejnstrim. Svima nama koji smo se bavili plesom je pomogla. Za sve nas je ta saradnja bila izuzetno bitna.