Interesovanje za veliki koncert “Južni vetar festival”, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu u Beogradu, iz dana u dan sve je veće.

Otkako su karte puštene u prodaju, publika širom regiona ne prestaje da nagađa ko će se sve pojaviti na bini spektakla koji mnogi već nazivaju muzičkim događajem godine.

Južni vetar u Beogradu

Nakon što je objavljeno da će na koncertu nastupiti Srećko Šušić i Anica Milenković, organizatori su danas otkrili još jedno veliko ime koje će publiku vratiti u zlatno vreme narodne muzike.

Kemal Malovčić, jedan od najprepoznatljivijih pevača kultnog sastava “Južni vetar” pevaće pred publikom u Beogradu.

Vest o njegovom dolasku izazvala je ogromno oduševljenje među fanovima, posebno među onima koji su uz njegove pesme odrastali i provodili najlepše trenutke života.

Kemal Malovčić godinama važi za jednog od simbola Južnog vetra, a njegov specifičan glas, emocija i način interpretacije ostavili su neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Kemal je bio deo čuvene prve petorke pevača Južnog vetra, zajedno sa Draganom Mirković, Sinanom Sakićem, Šemsom Suljaković i Miletom Kitićem. Ta generacija izvođača promenila je tok narodne muzike i stvorila hitove koji se i danas pevaju istim intenzitetom kao i pre nekoliko decenija.

Evergrin domaće muzike

Pesme koje je Kemal Malovčić otpevao sa Južnim vetrom odavno su postale evergrini domaće muzike. Numere poput “Došao sam samo da te vidim”, “Okreće se kolo sreće”, “Rekla si mi da ne voliš zimu”, “Oženi me babo moj” “Cvetaju lipe” i mnoge druge ostale su upisane u istoriju narodne muzike i danas važe za pesme koje povezuju generacije.

Posebnu vrednost tim hitovima dali su autori i članovi grupe Južni vetar – Miodrag Ilić, Perica Zdravković i Sava Bojić, koji su svojim kompozicijama i tekstovima stvorili prepoznatljiv zvuk jednog vremena. Upravo zahvaljujući toj energiji i emociji, pesme Južnog vetra opstale su decenijama i postale deo života miliona ljudi širom Balkana.

Poziv na spektakl

Da emocije pred veliki koncert već rastu pokazuje i poruka koju je Kemal Malovčić uputio publici povodom nastupa na Tašmajdanu. Legendarni pevač pozvao je sve ljubitelje Južnog vetra da 27. juna budu deo večeri koja će, kako mnogi očekuju, ostati upamćena kao jedan od najvećih koncerata narodne muzike poslednjih godina.

“Dragi moji, dana 27. juna, Tašmajdan, Beograd. Veliki koncert narodne muzike, pozdrav svima od Kemala Malovčića”, poručio je pevač.

Njegovo obraćanje izazvalo je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde fanovi već danima dele stare snimke, fotografije i uspomene vezane za Južni vetar. Mnogi ističu da će upravo Kemalov nastup biti jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, jer njegove pesme i danas bude posebnu nostalgiju kod publike svih generacija.

Koncert koji se pamti

Podsećanja radi, Kemal je tačno pre dvadeset godina, u julu 2006. održao spektakularni solistički koncert upravo na Tašmajdanu koji se i danas pamti.

Organizatori najavljuju da je ovo samo deo iznenađenja koja pripremaju za publiku, kao i da će u narednim danima biti otkrivena i ostala imena izvođača koji će nastupiti na velikom koncertu na Tašmajdanu.

