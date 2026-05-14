Iza uspeha mnogih poznatih pevača na domaćoj estradnoj sceni stoje žene koje, iako često nevidljive za javnost, drže sve konce u rukama.

Bilo da su se potpuno povukle iz medija kako bi se posvetile porodici, ili su ostale aktivne u svojim profesijama daleko od kamera, one su ključna podrška svojim partnerima kroz sve uspone i padove.

Porodične idile i posvećenost majčinstvu

Neke od ovih dama su radi porodice odlučile da promene svoje životne puteve.

Katarina Kolozeus

Katarina Kolozeus, supruga Ljube Perućice, nekada se bavila voditeljstvom, ali je napustila posao kako bi se posvetila suprugu i deci.

Jelena Dinčić

Par je nedavno, u ambijentu koji podseća na bajku, proslavio prvi rođendan ćerke Katje. Sličan izbor napravila je i Jelena Dinčić, supruga Milana Dinčića Dinče.

Pre udaje, Jelena je radila na jednoj domaćoj televiziji, ali se nakon prve trudnoće povukla iz medija kako bi se posvetila deci i suprugu.

Danas su njih dvoje roditelji troje dece i važe za jednu od najskladnijih porodica na estradi, o čemu Jelena često piše na svojim društvenim mrežama.

Katarina Lazić

Njihova romansa započela je još u vreme kada se on takmičio u "Zvezdama Granda", ali ih je život odveo na različite strane.

Godinama kasnije, sudbina ih je ponovo spojila, što je krunisano brakom i rođenjem devojčice Srne. Katarina je dokazala svoju odanost postavši Darkov najveći oslonac u najtežim trenucima, naročito nakon tragičnog gubitka njegovog brata.

Jovana Živković

Sa druge strane, Uroš Živković je odlučio da svoju lepšu polovinu maksimalno zaštiti od medija.

On i njegova izabranica Jovana, koja po mišljenju mnogih neodoljivo podseća na njegovu bivšu devojku Aleksandru Mladenović, uspešno su krili svoju vezu skoro četiri godine. Uroš i Jovana su se nedavno tajno venčali i dobili sina Lazara, a pevač je istakao da nije želeo da priča o svojoj izabranici sve dok njihov odnos nije postao dovoljno ozbiljan i zreo za osnivanje porodice.

Jelena Radanović

Sloba Radanović godinama uživa u odnosu sa Jelenom koja mu je najveća podrška čak i u poslovnom životu.

Pevač neretko ističe da njegova supruga učestvuje i u odabiru novih pesama, te da mu je najveći oslonac za sve i idealna polovina.

- Dopunila je moje nešto što ja nisam imao. Ona je stvarno osoba koja zna da mi udari kočnicu, a nekada da mi da i vetar u leđa. Bitnije je njoj kako ću da dođem u emisiju nego meni, ona je birala i danas šta ću da obučem. Mislim da joj ne govorim često koliko sam zahvalan za to što je toliko uz mene, evo i ovom prilikom joj se zahvaljujem - rekao je Sloba nedavno za Adria TV i dodao:

- Pesma "Ako neko pita" koja je postala moja lična karta je ostala na albumu jer je ona to želela. Ja sam hteo da je skinem, ali je ona rekla da je to ogroman hit i zbog nje je ostala. Na kraju se ispostavilo da je to tako i da će se slušati zauvek. Kao što je Miletu Kitiću "Kraljica trotoara" meni je "Ako neko pita".

