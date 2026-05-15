Dok Ana Ivanović uživa u ljubavi s novim dečkom moćnikom, s kojim i živi u vili u Palma de Majorki, njenom bivšem suprugu Bastijanu Švajnštajgeru ne cvetaju ruže na privatnom polju.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Bastijan je od pre dva meseca ponovo singl, jer ga je Bugarka Silva Kapitanova ostavila.

- Bastijan više nije u vezi za Silvom. Iako ga je ta švaleracija koštala braka sa Anom, on je na sve načine pokušao da udovolji Silvi i da joj ispuni sve želje, ali je pre dva meseca toj ljubavi došao kraj. Razloga je više, ali je glavni bio taj jer je Švajni više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego na Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo. Njoj je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće i žešće. Iako je on njoj u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Najpre zbog toga što joj deca na Palmi idu u školu, ali i zato što joj odgovara klima na ovom ostrvu i nikako ne želi da ide odatle. Kad je shvatila da on ne odustaje od te svoje ideje, odlučila je da prekine vezu. Bastijan se baš razočarao, ali nije hteo da se predomisli. Otad više nije odlazio tamo, a vreme provodi sam u Minhenu, odakle redovno objavljuje fotke i na Instagramu. On se nada da će se u nekom trenutku pomiriti sa Silvom, ali od toga zasad nema ništa.

Planira uskoro da opet ode na Palmu i popriča s njom, ali trenutno nemaju kontakt. Karma vraća samo tako. Učinio je mnoga toga lošeg Ani, koja je zbog njega patila, pa je on sad sam i ostavljen. Za razliku od njega, Ana je srećna i ispunjena na svim poljima, pa i u ljubavi - zaključio je naš izvor.

Do Švajnštajgerovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Glavna tema svih svetskih medija prošle godine, podsetimo, bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane i Bastijana. Do toga je prvenstveno došlo zbog tajnog prisnog odnosa bivšeg nemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom.

Da je na brak Ane i Bastijana i definitivno stavljena tačka, tada je potvrdio i advokat bivše teniserke, a kako se navodilo, razlog su bile takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Naša ekipa prošlog leta je posetila Palma de Majorku, kada smo uz pomoć dobro obaveštenih izvora uspeli da dođemo do ekskluzivnih informacija i fotografija. Kako smo tada pisali, Švajnštajger je s Bugarkom Silvom živeo u iznajmljenoj hacijendi na obali mora na Majorki, a on je ovu luksuznu nekretninu mesečno rentirao za neverovatnih 50.000 evra.

Ta hacijenda je nalik onima koje smo imali prilike da vidimo samo u latinoameričkim serijama, ima nekoliko hiljada kvadrata. U okviru nje se nalazi mnoštvo pomoćnih objekata, a privatnost joj obezbeđuju gusta šuma i bujna vegetacija, kao i 24-časovno obezbeđenje. Do nje se može doći na dva načina - lokalnim putem, kao i s mora, odakle smo i slikali luksuznu nekretninu.

- Bastijan živi u ovoj hacijendi već nekoliko meseci. Kao što vidite, ovo je jedna od najlepših i najskupljih nekretnina na ostrvu. Ovde žive samo milioneri. Njeno mesečno iznajmljivanje košta 50.000 evra. Apsolutno je zaštićena od radoznalih pogleda, a obezbeđenje je na vrhunskom nivou. On ovde ne živi sam, već s Bugarkom Silvom. Tu im je ljubavno gnezdo. Nju je ovde dovodio i pre razvoda, dok su imali aferu, a nedaleko odavde je i plaža na kojoj su uhvaćeni u zanosu - ispričao nam je tada sagovornik.

Osim kuće, Bastijan je pazario i novu jedrilicu, za koju je izdvojio tri miliona dolara.

Ana i Bastijan su u braku dobili troje dece, a najmlađi sin je na svet došao pre samo dve godine. Nikad nije objavljeno kako se zove najmlađi brat Luke i Leona. Više meseci se spekulisalo da se par razvodi, a Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, to je i objavio, napominjući da su razlog nepomirljive razlike. Mnogi su u "nepomirljivim" razlikama pročitali samo jedno ime - Silva Kapitanova, koja je doslovno već skočila na Bastijana.

List Bild je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava, i zamolio je da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece.

