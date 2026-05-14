Pevačica je priznala da iza sebe nema skandale, ali da je ljubav sa pevačem bila glavna tema medija.

"Nisam neko ko se sveti"

Darko i Barbara nikada nakon raskida nisu iznosili prljav veš i govorili o raskidu, a pevačica je sada priznala zašto je to tako.

- To je bio jedan turbulentan odnos, najiskrenije. Na kraju veze birala sam da ne otvaram Pandorinu kutiju. Nastavili smo nakon svega svojim putem, nismo imali ništa što nas vezuje i šta bih ja sada mogla da pričam... To je u tom trenutku bio moj izbor, moja veza, ne ide da ja njega nešto olajavam, nisam neko ko se sveti. Nikome nisam na senku stala ili napakostila, tako da nije to moj manir. Ako je veza završena sigurno nije završena zato što je bila dobra - rekla je Barbara za TV Adria.

"Mi smo totalni stranci"

Barbara je otkrila da se danas gotovo i ne javljaju jedan drugom, te da su potpuni stranci što ona smatra da je normalno nakon raskida sa partnerom.

- Mi smo stranci totalni bukvalno. To je nešto što je i normalno generalno. To nije samo sa njim, tako mi je generalno u životu. Jedini put kad sam ga srela je komemoracija Saše Popovića, ali ja tada nisam videla nikoga i ništa. Meni i dan danas nije jasno zašto je sve to tako svima bilo skandalozno i šokantno. Kada smo bili na početku veze striktna sam bila da ne želim da se javno zna da se zabavljamo, baš da ne bi ispalo to što je ispalo... - govorila je Barbara za TV Adria.

Stidela se da peva

Barbara Bobak danas spada u jednu od najtraženijih pevačica, a od samog početka karijere niže hit za hitom.

Iako je danas uspešna u svom poslu, Barbara priznaje da se želja za pevanjem slučajno pojavila, a da su joj želje bile potpuno drugačije.

"Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku“, ispričala je za Grand nedavno i otkrila kada joj se javila želja za pevanjem:

- Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje.

Barbara Bobak o savetima Jelene Karleuše i Cece: