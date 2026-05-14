Stefan Zdravković Princ gostovao je na Radiju S kod Irene i Ivana u Jutarnjem programu, gde je bez zadrške govorio o periodu nakon Evrovizije i priznao da se suočio sa takozvanom postevrovizijskom depresijom.

Pevač je objasnio da publika uglavnom vidi samo nekoliko minuta nastupa na velikoj sceni, dok iza svega stoje meseci priprema, pritiska i ogromnog adrenalina.

– S razlogom postoji izraz „post-Eurovision depression“, jer vi nakon toliko hajpa, tolikih obaveza i adrenalina, kada se sve završi, vratite se u svoja četiri zida. I onda treba da napraviš jaje za doručak i pitaš se: „Dobro, šta sad?“ – iskreno je rekao Princ.

On je priznao da i danas procesuira čitavo iskustvo koje mu je Evrovizija donela.

– Pet, šest meseci si pod ozbiljnim pritiskom i sve vreme čekaš taj trenutak da izađeš na evrovizijsku scenu i da za tri minuta pokažeš sve. Ljudi vide samo ta tri minuta, a ne vide šta se dešava iza toga – rekao je pevač u programu Radija S.

Na pitanje da li je i sam prošao kroz postevrovizijsku depresiju, nije imao dilemu:

– Kako da ne. Ko kaže da nije — laže! – poručio je Princ.

