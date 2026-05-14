„PRINC PRIZNAO DA SE BORIO SA POSTEVROVIZIJSKOM DEPRESIJOM“ Pevač iskreno o periodu posle takmičenja: „Ko kaže da nije — laže!“
Stefan Zdravković Princ gostovao je na Radiju S kod Irene i Ivana u Jutarnjem programu, gde je bez zadrške govorio o periodu nakon Evrovizije i priznao da se suočio sa takozvanom postevrovizijskom depresijom.
Pevač je objasnio da publika uglavnom vidi samo nekoliko minuta nastupa na velikoj sceni, dok iza svega stoje meseci priprema, pritiska i ogromnog adrenalina.
– S razlogom postoji izraz „post-Eurovision depression“, jer vi nakon toliko hajpa, tolikih obaveza i adrenalina, kada se sve završi, vratite se u svoja četiri zida. I onda treba da napraviš jaje za doručak i pitaš se: „Dobro, šta sad?“ – iskreno je rekao Princ.
On je priznao da i danas procesuira čitavo iskustvo koje mu je Evrovizija donela.
– Pet, šest meseci si pod ozbiljnim pritiskom i sve vreme čekaš taj trenutak da izađeš na evrovizijsku scenu i da za tri minuta pokažeš sve. Ljudi vide samo ta tri minuta, a ne vide šta se dešava iza toga – rekao je pevač u programu Radija S.
Na pitanje da li je i sam prošao kroz postevrovizijsku depresiju, nije imao dilemu:
– Kako da ne. Ko kaže da nije — laže! – poručio je Princ.
Pogledajte VIDEO.
– Lavina može da napravi ozbiljan dar-mar na Evroviziji! – Princ bez dileme otkrio ko je njegov favorit i prognozirao plasman u TOP 5. Više u videu ispod.