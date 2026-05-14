"Velika sam Srpkinja" je naziv pesme koju snima Diana iz Rumunije, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da ju je Dragomir Despić Desingerica podržao u važnom koraku.

Veliki broj muzičkih zvezda, od Cece Ražnatović do Dada Topića nastupiće u novom izdanju Banaton Festa u Temišvaru, koji se održava krajem maja.

Takođe, Diana Buča iz Rumunije imaće nastup. Ona još uvek ne priča srpski, ali je u procesu učenja jezika. Ono što je iznenadilo mnoge jeste da besprekorno peva srpske pesme.

Odmah nakon nje, zapevaće i Rada Manojlović, a nastupi će se održati 29. maja na "Banaton festu 2026" u Temišvaru. Diana će biti prva koja će otvoriti i otpočeti ovaj program.

Veliki spektal sledi i sutradan, 30. maja kada dolazi i pevačica Ceca Ražnatović.

Diana inače obožava da izvodi Cecine pesme, a ovaj festival joj je poseban. Prošle godine, na istom događaju, na binu ju je izvela regionalna muzička zvezda Dragana Mirković, a Buča je to shvatila kao "Božji znak".

Tokom boravka u Srbiji ona i njen menadžer Javor Radovanković sreli su se i sa Desingericom kojeg on planira da angažuje na manifestacijama u Rumuniji, dok je Diana u Srbiji dobila podršku od Desingerice.

Diana takođe planira i da kupi prava na muziku čuvene pesme "Jugoslovenka" koju je, inače, otpevala Lepa Brena. Tekst na tu muziku je napisao Aleksandar Avramov, autor "Lazarice", pesma nosi naziv "Velika sam Srpkinja".

