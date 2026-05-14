"VELIKA SAM SRPKINJA" Diana iz Rumunije iznenadila region ovim rečima! Velika podrška stigla od Designerice, a tek će se sresti sa najvećim srpskim zvezdama
"Velika sam Srpkinja" je naziv pesme koju snima Diana iz Rumunije, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da ju je Dragomir Despić Desingerica podržao u važnom koraku.
Veliki broj muzičkih zvezda, od Cece Ražnatović do Dada Topića nastupiće u novom izdanju Banaton Festa u Temišvaru, koji se održava krajem maja.
Takođe, Diana Buča iz Rumunije imaće nastup. Ona još uvek ne priča srpski, ali je u procesu učenja jezika. Ono što je iznenadilo mnoge jeste da besprekorno peva srpske pesme.
Odmah nakon nje, zapevaće i Rada Manojlović, a nastupi će se održati 29. maja na "Banaton festu 2026" u Temišvaru. Diana će biti prva koja će otvoriti i otpočeti ovaj program.
Veliki spektal sledi i sutradan, 30. maja kada dolazi i pevačica Ceca Ražnatović.
Diana inače obožava da izvodi Cecine pesme, a ovaj festival joj je poseban. Prošle godine, na istom događaju, na binu ju je izvela regionalna muzička zvezda Dragana Mirković, a Buča je to shvatila kao "Božji znak".
Tokom boravka u Srbiji ona i njen menadžer Javor Radovanković sreli su se i sa Desingericom kojeg on planira da angažuje na manifestacijama u Rumuniji, dok je Diana u Srbiji dobila podršku od Desingerice.
Diana takođe planira i da kupi prava na muziku čuvene pesme "Jugoslovenka" koju je, inače, otpevala Lepa Brena. Tekst na tu muziku je napisao Aleksandar Avramov, autor "Lazarice", pesma nosi naziv "Velika sam Srpkinja".
