Pevač Marko Gačić ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa novom partnerkom, Saška Stričević. Nakon razvoda od pevačice Goge Gačić, sve češće se govori o njegovom novom ljubavnom životu.

Foto: Preent Screen

Na fotografiji koju je podelio, njih dvoje deluju veoma prisno i raspoloženo, dok ga Saška nežno drži za lice tokom vožnje automobilom. Sudeći po objavi, Marko više ne krije emocije, iako su se u međuvremenu pojavile spekulacije da je njihova romansa započela još dok je bio u braku.

Čini se da je pevač odlučio da okrene novi list u životu i javno ozvaniči vezu.

Dok Goga sa decom i dalje živi u njihovoj porodičnoj kući, zbog čega pevač javno žali, Marko se iselio i sada više ne krije novu izabranicu, te je sa njom već viđen u javnosti.

Nakon stresnog razvoda, pevačica se posvetila sebi, smršala čak 14 kilograma i ponosno pokazala novu figuru. I pored teškog životnog udarca koji joj je bivši suprug zadao, Goga ističe da nije potpuno izgubila veru u ljubav.

- Verujem u partnersku ljubav posle svega, ali o tome još ne razmišljam, još je rano. Opreznija sam mnogo sada, ovo je jedna velika životna lekcija. Dosta sam naivna, puno verujem svima i puštam ljude u svoj život i dajem se, a onda se nekako desi kontra od onoga što sam očekivala - rekla je ona.

Otac mu zabranio ulaz u kuću

Podsetimo, kako tvrdi izvor, Mikica više ne želi da pušta sina u svoju kuću.

Mikica je, kako kaže izvor, ostao šokiran zbog postupaka svog naslednika.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku. On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe - priča izvor.