Slušaj vest

Borislav Terzić Terza dobio je zanimljivo pitanje tokom trajanja emisije "Pitanja gledalaca".

Naime, gledaoce je zanimalo da saznaju što više detalja nakon što je javnost počela da brujala o Sofijinoj navodnoj aferi sa Danetom Angelovskim (70) iz Severne Makedonije.

Foto: Privatna arhiva

- Kako objašnjavaš da je Sofija odabrala da uđe u vezu sa tobom, a znala je da tako neće biti poklona od matoraca? Bio si joj bitniji od para - glasilo je pitanje koje je pročitala voditeljka Maša Mihalović.

- Ne verujem da je bila iskrena jer mi ovo nije rekla. Mislim da nije očekivala da će ovo da izađe u javnost i da čovek neće da se oglasi. Mislila je da će moći da nastavi da ga muze jer je meni rekla da nije morala da mi govori ko je on. Ja se držim svog stava i to je to. Ona je mene lagala i preko tih stvari ja ne prelazim. Ja bih možda prešao da je to čovek od 40 godina - rekao je Terza.

- Predstavljaju kao da mi je partner. Nas dvoje se nismo ljubili. Volela bih da vide klip jer ne bi reagovali kao sad. Oni zamišljaju sve i svašta i ko zna kako je njima tu u glavi. Nemam probelm da se nosim sa komentarom. Gledaoci su u pravu jer sam ja možda izgubila nekog ko mi je sve kupovao jer je to želeo, a nije mi bio partner. Ja nisam imala partnera posle prošle veze sa Terzom - pričala je ona.

- Imala je verenika - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

- Pokazala sam da je sva manje važno od ljubavi i šta god sledeće da mi se desi biraću ljubav jer su pare prolazne - dodala je Sofija.

- Meni je smešno ovo spinovanje priče na mene. Devojko, blam si! Tebe deda g*zi i ljubiš se sa čovekom od 70 godina. Duvajte ga mama i ti - urlao je Terza.

- Tužba za ovo - dodala je ona.

- Ti imaš želudac koji vari kile. Pogledaj sebe, a pre operacija na šta si ti ličila? - urlao je on.

- Imam želudac čim sam bila sa tobom. Dane je za tebe premija - dodala je Sofija.

Dane poslao hitno pismo za Sofiju

Podsetimo, Bora Santana i Filip Đukić inače vode emisiju "Radio Amnezija", pa su juče, tom prilikom pročitali pismo za Sofiju Janićijević koje je u ''Elitu 9'' navodno stiglo od Daneta (70).

Foto: Privatna arhiva Pink

Pismo prenosimo u celosti:

- O ženče moje, skupio sam snage da ti se javim posle svega. Znaš da smo navikli da funkcionišemo porukama i moram da ti kažem da sam uvređen tvojim izjavama da sam manijak i neki fan. Slažem se da manijaci šalju toliko para da mi je Western blokiran.Dve kuće u Skoplju su podeljenje, a u Beogradu kuću sam dodelio Slađi Poršelini.Isto tako sam Lamburdžini prepisao na Sandru Obradović. Posebno bih se zahvalio Terzi što mi je otvorio oči i on mi je uštedio preko pola miliona evra, a zato će dobiti ražanj. Našao sam sreću u Slađi Poršelini i ona me ne koristi, a ako se izviniš javno možda se pomirimo kao i drugari. Cakiju sam sve objasnio i na mojoj je strani, ali je ljut jer nije prisustvovao veridbi - pisalo je u pismu.

Majka laže da joj je Sofija ćerka

Kako mnoge stvari sada dolaze na videlo, Brankica po svaku cenu želi da se ogradi od svih informacija koje su dospele u javnost. Prema svedočenju izvora za Pink.rs, Brankica laže da joj Sofija nije ćerka.

Naime, prema navodima do kojih je Pink došao, Brankica se zaposlila u jednom objektu na Banjici, u Beogradu i nije prošla neopaženo. Budući da se medijski eksponira, koleginice su je odmah prepoznale, a ona je demantovala da joj je učesnica rijalitija ćerka. Kako kaže, koleginicama se predstavila svojim devojačkim prezimenom.

Foto: Pink.rs

- Majka Sofije Janićijević je počela da radi pre par dana u jednom objektu na Banjici. Kaže da živi u Ralji i da joj se ćerka zove Marija i da živi preko. Laže nas, a svi smo provalili da je ona - pisala je Brankičina koleginica u poruci.

BONUS video: