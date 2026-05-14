Pevačica Dara Bubamara poslednjih dana nalazi se u centru pažnje zbog intimnog audio-snimka koji se proširio društvenim mrežama. Tim povodom posetili smo naselje u Novi Sad u kojem živi popularna pevačica, a komšije o njoj imaju samo reči hvale.

Kako kažu stanovnici kraja, Dara je uvek ljubazna i pristupačna, zbog čega uživa veliku podršku među komšijama, koji za nju nemaju nijednu lošu reč.

- Ne znam kakva je komšinica, meni je dobra ženica. Ne viđam je - rekla je gospođa koja prodaje na tezgi u blizini zgrade u kojoj živi Dara.

- Sedi tu u nekom restoranu, viđamo je. Normalna je, okej. Pozdravlja nas, iako nas ne zna. Ona puno priča. Belog Mercedesa vozi, javlja se iz auta. Ne znam o tom njenom snimku ništa, ne pratim. Samu je viđamo. I treba da voli mlađe. Šta će joj dede? Ona je kao devojčica. Pozdrav za Daru. Neka ja čuva Sveti Đorđe kada bude pevala i kada bude vozila - rekao je stariji gospodin koji je sedeo na klupi sa prijateljem.

Komšije imaju samo reči hvale za Daru

Ekipa domaćih medija posetila je i restoran u koji Dara Bubamara često ide

- Jako dobra žena, baš ljubazna. Prijatna, svaki dan je tu. Pije kafu, sa društvom, sa bratom, sa kim već dođe. Tu je svaki dan, ruča kod nas, dobra je žena. Svaki put ostavi bakšiš. Nekad bude i neprijatno, iskreno. Takva je celi život, navikla je, svima daje, pa tako i nama uvek ostavi. Znam da dosta pomaže ljudima, i humanitarno, stvarno cenim to kod nje, to je jako lepo - rekla nam je Anđela, koja radi u ovom lokalu, ali tu nije stala.

- Niko ne komentariše Darin snimak. Ponaša se normalno nakon toga što se desilo. Normalna žena, kao i svaki drugi. Niti je ko nešto ispituje, niti traži da se slika sa njom. Žena dođe popije kafu, ruča i to nikad ne pojede. Više spakuje, ali dobro. Pazi na liniju, sigurno. Uvek jede neku ribu ili neko meso na maslinovom ulju. Uvek jede neko povrće, ribu. Nikad ne uzme nešto teško da jede. Retko kada uzme ćevape - otkrila nam je Anđela i dodala sa kim je viđa.

- Dečka ovde nije dovodila. Sa bratom dolazi, njegovom ženom i ćerkom. Dolazi sa sinom, budu zajedno tu, ručaju. Ponaša se kao i bilo koji drugi gost. Popije kaficu i ide da radi. Stalno negde žuri, čas u Beograd, čas u Zvezde Granda - zaključila je ona.

Komentar na Daru dale su još neke komšije

- Odlićna je. Sve najbolje. Odlična je pesma, prva liga - rekao je jedan mladić, a zatim smo porazgovarali i sa gospodinom koji živi u istoj zgradi gde i Dara.

- Viđam je, naravno. Ponaša se normalno, kao i svaka komšinica, fino se pozdravi. Nekad je viđam samu, nekad sa sinom. Nisam ispratio to oko snimka - priznao je on, a onda je naišao mladić.

- Video sam je jutros u liftu. Pozdravila me je. Ok je žena, ne smeta nikom, imam pozitivno mišljenje. Video sam to oko snimka, ali nisam preterano istraživao. Novu pesmu nisam čuo - rekao nam je on, a Daru, iako smo čekali, ovog puta nismo sreli.

Dara o aktuelnom dečku

Podsetimo, Daru Bubamaru nedavno je dečko dovezao na snimanje "Zvezda Granda" u njenom skupocenom automobilu. Tom prilikom pao je i javni poljubac, pa je otkrila neke detalje o njemu.

Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu.