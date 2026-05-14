Danas je život pevačice Jane Todorović ispunjen luksuzom i sjajem. Ona je zahvaljujući svom uspehu uspela da zaradi za brojne nekretnine po inostranstvu, ali nikada nije zaboravila svoje poreklo.

Mnogi bi joj pozavideli na načinu života koji je, kako deluje, na visokoj nozi. No, pevačica se često priseti skromnog detinjstva i ne krije da njena porodica nije oduvek živela u izobilju.

Ona je nedavno dirnula sve na društvenim mrežama kada je podelila sliku nekadašnjeg doma u kom je živela.

Na fotografiji je prikazana kuća bez fasade i ograde. Todorovićka je kao opis ostavila emotikone tužnog izraza. Ali uprkos svemu, ponosno je pokazala gde je odrasla.

Kako se navodi, odrasla je u selu Babin Most, nedaleko od Prištine i Gazimestana, gde je provela najlepše, ali i najteže dane svog detinjstva.

"Ponosna sam na svoje selo"

Jana nikad nije krila da je vezana za svoj rodni kraj, istakavši da kad god se pomene jug Srbije, njoj to izaziva posebne emocije.

- Kada mi neko spomene moj rodni kraj, obuzmu me najlepše emocije. Podseća me na skroman život koji smo vodili na selu, na moje pokojne roditelje za koje sam bila mnogo vezana - kazala je ranije Jana, a potom i dodala:

- Ja sam se na Kosovu rodila, ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Ja sam 1997. otišla. Tamo je život bio mnogo lep, ja nisam imala problema, rano sam počela da se bavim ovim poslom ponela sam odatle divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - rekla je ona jednom prilikom za Blic.

Kraljica bakšiša ima dvorac

Jana, inače, važi za kraljicu bakšiša, a njeno bogatstvo procenjuje se na milione.

Pevačica je zapravo snaja Svete Todorovića čoveka koji u Minhenu i Beogradu ima imperije, a velelepni dvorac koji je u njegovom vlasništvu se nalazi u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj, pišu domaći mediji.

Ona je tamo jednom prilikom snimala i spot za svoju pesmu, a kadrove luksuznog dvorca, objavila je na svom Instagramu. Njena svekrva, majka njenog supruga Ivana, takođe je uspešna poslovna žena, pa u Minhenu ima lanac kozmetičkih salona.

Dvorac se zove Kago Todorović, a pored te nekretnine poseduju i u Beogradu, Americi, Hrvatskoj, Nemačkoj i Španiji.

Iako ima dvorac, loži drva

Iako Jana uživa u lagodnom životu, kaže da joj pravo zadovoljstvo pričinjava da u svojoj kući naloži šporet na drva.

Jana Todorović ne krije da joj male stvari pričinjavaju zadovoljstvo i da živi kao sam normalan svet, pa tako i ona loži drva i kuva u svom domu.

- Dosta vremena provodim u kući. U dvorištu imam stari "smederevac". Naložim drva, spremam, kuvam, uživam. Nama pevačima to fali, i tu tražim pozitivnu energiju. Kako sam starija, sve više se vraćam u detinjstvo. Stalno zamišljam kako je bilo kad smo svi bili na selu, složni, na okupu, kada smo svi bili zdravi. Ta divna sećanja, te neke lepe uspomene, to me hrani– ispričala je Jana u emisiji i otkrila da je nedavno dobila ručni mlin za kafu, što je posebno usrećilo.

- To me podseća na moju majku. Znate, porodica mi daje snagu. Tu sam sa mojom sestrom, vodimo abrove od jutra do sutra (smeh)– našalila se Jana, dok je na pitanje o imovini, odgovorila:

- Stvarno nisam došla da pričam šta sam stekla. Ja sam ponosna na svoj Smederevac i na tri, četiri metara drva koji me čekaju - rekla je ona za Grand.

