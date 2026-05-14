Afera Sofija Janićijević i Daneta (70) već neko vreme jedna je od glavnih tema u rijalitiju Elita. Tokom jučerašnje emisije „Radio Amnezija“, voditelj Bora Santana pročitao je pismo koje je navodno stiglo u Belu kuću upravo od Daneta.

U pismu se Dane obratio Sofiji Janićijević i navodno joj poručio da je sada sa Slađom Poršelinom, koju je, kako tvrdi, uzeo za ženu.

Tim povodom se oglasila Slađa kako bi otkrila da li je stvarno stupila u kontakt sa Danetom (70) nakon saznanja da je Sofiji Janićijević želeo da prepiše kuću.

- Nikada se apsolutno nisam čula sa Danetom, niti smo imali ikakav kontakt. Verovatno Dane misli da će preko mene najviše povrediti Sofiju jer sam ja bila i sa Terzom, ali to ne znači da ne bih popričala sa gospodinom o Sofijinim lopovskim radnjama. Nismo se čuli i ne znam ko je čovek, ali ga podržavam u svemu i ukoliko bude odlučio da mi da kuću ili Lamburdžini shvatio bi da sam ja prava žena za njega. Šalu na stranu, nisam se čula s njim - izjavila je Slađa za "Pink.rs".

Isplivale šok poruke

Nakon što je Sofija u "Eliti" priznala da je Dane otplaćivao majčine kredite, uprkos Brankičinim demantima, domaći mediji nedavno su došli u posed poruka Sofije i Daneta.

U posedu privatnih prepiski koje je objavio Pink.rs, Sofija je molila Daneta da finansijski obezbedi njenu majku dok je ona u rijalitiju.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija.