Bivši fudbaler Niša Saveljić nedavno je doživeo veliki porodični gubitak nakon smrti sestre Konstance, a sada ga je zadesila još jedna tragedija, preminula mu je i majka.

Saveljić se emotivnom porukom oprostio od majke na Instagramu, gde je podelio tužne vesti sa svojim pratiocima.

Foto: Preent Screen

- Hvala ti na svemu, mama. Počivaj u miru, volim te - napisao je on.

Pre 5 dana mu umrla sestra

Svoju tugu povodom ove tragedije podelio je sa javnošću putem dirljive poruke, u kojoj je istakao koliko mu je sestra bila važna i koliko je teško podneo njen gubitak.

Sestra i majka Niše Saveljića

- Tužno, tužno… veoma, veoma tužno. Moja druga sestro, Konstanca.

Danas je tužan dan za sve nas koji te volimo, za sve nas koji smo uvek osećali da si neko poseban u našim srcima, u dobrim i lošim vremenima.