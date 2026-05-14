Pevačica Jelena Jevremović (45) vodila je ozbiljnu životnu borbu nakon što je sasvim slučajno saznala da ima zdravstveni problem. Naime, ona je otišla kod plastičnog hirurga kako bi smanjila grudi. Međutim, ne sluteći, upravo na tom pregledu, saznala je da ima benigni tumor, ali je situacija bila ozbiljnija nego što se čini. Naime, taj tumor je pretio da postane maligni.

Njena dugogodišnja želja za smanjenjem grudi ju je i dovela do pravovremene informacije koja joj je, zato što je otkrivena na vreme, spasila život.

Mesecima imala temperaturu

Jelena je unazad mesecima imala povišenu telesnu temperaturu 37,3 stepena. Ne krije da je osećala iscrpljenost, kao i velike bolove u leđima. Iz nekog razloga, zanemarivala je rutinski pregled dojki.

Kako su joj drugi nalazi koje je obavila bili uredni, ona je temperaturu nije doživela kao nešto alarmantno.

- Pre toga sam se mesecima osećala jako iscrpljeno, brzo sam se zamarala, imala sam nekoliko meseci konstantnu temperaturu oko 37,3. Takva sam uporno odlazila na treninge prihvativši da je to postala moja “normalna” temperatura, jer su mi svi nalazi bili uredni. Krvna slika nije ukazivala na neku bolest i ništa mi nije pronađeno. Sve sam radila osim pregleda grudi, njih koje su mi zadavale muku i bol u leđima i nelagodu. Ne znam ni danas kako sam i zašto grudi zanemarila, ali eto, jesam - rekla je ona.

Pregled kod estetskog hirurga joj spasao život

Pevačica i sama priznaje da ju je želja za estetskim zahvatom odvela do spoznaje.

- Ja sam godinu dana razmišljala da odem kod estetskog hirurga da bih smanjila svoje grudi koje su posle porođaja i dojenja ostale preterano velike i imala sam dizbalans u veličini grudi. Smetale su mi, nisu više “lepo stajale” kao dok sam bila devojka i imala sam jednu želju, a ona je da napokon obučem ponovo haljinu sa otvorenim leđima i ne nosim više teške kupaće kostime sa korpama, već da mogu ponovo da obučem bikini. Odlagala sam odlazak na konsultaciju, jer se nikada pre nisam podvrgla estetskoj operaciji pa me je bilo strah, ali jednog dana sam rešila da odem na pregled. Tada su mi doktori osim propratnih pregleda uradili i ultrazvuk i videli mi promenu na levoj dojci. Imala sam sreće što sam otišla isključivo iz estetskih razloga, a saznala da zapravo imam tumor dojke, i to one koja mi je bila manja - iskrena je Jelena.

Benigni tumor koji je pretio da pređe u maligni

Pevačica je potom objasnila ozbiljnost situacije u kojoj se našla.

- Imala sam jednu vrstu benignog tumora koji je pretio da pređe u maligni. Na sreću, došla sam, takoreći, u poslednji čas i spasila se. Sve sam preglede radila osim grudi koje sam zanemarila - kaže ona.

Imala hitnu operaciju

Jelena je objasnila da je operacija bila prilično zahtevna.

- Operacija mi je trajala jako dugo, bilo je tu posla, kako su mi objasnili doktori. Umesto standardnih dva, tri sata, trajala je duže od šest - ispričala je pevačica.

