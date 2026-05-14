Eva Ras izgradila je zapaženu glumačku karijeru koju je započela još u mladosti, kada je sanjala velike uloge i scenu na kojoj će ostaviti trag.

Danas sa ponosom govori o svom profesionalnom putu, ali ističe da je do uspeha stigla kroz brojne izazove i teške trenutke.Iako je imala neosporan talent koji je primećen na Akademiji, u tom periodu dogodio joj je trenutak koji je mogao da je košta karijere, međutim uspela je da ostane jaka i podignute glave nastavi da se bori za sebe.

"Upala sam na Akademiju sa 18 godina tako da sam ja glumica preko 60 godina", pričala je svojevremeno Eva.

"Pljunuo me je"

Ono što ju je najviše zabolelo našu umetnicu jeste događaj od pre pet decenija kada je doživela veliko poniženje.

"Poljski reditelj Vajda, došao je u Srbiju da radi film "Sibirska lejdi Magbet" i odmah je podelio uloge Ljubi Tadiću, Oliveri Marković... Međutim trebalo im je i neko mlađe lice, a tadašnju umetnički direktor Boba Selenić odmah je predložio mene, jer je smatrao da sam ja čudo od talenta", pričala je glumica i objašnjavala rasplet situacije:

"Čovek me je pogledao i pljunuo: "Pu, sklonite mi ovu ženu odavde." On je to rekao preda mnom. Nije me ni pustio na kasting, a bio je planetarno poznat i pljunuo me je", kaže Eva koja je tad bila očajna.

Životni obrt

Ipak, nakon 40 godina dogodila se neverovatna situacija o kojoj nije mogla ni da sanja nakon nemolog događaja koji je doživela u mladosti.

"Godine 2005. na festoivalu na Paliću dobijem njegovu nagradu! On nije došao jer je bio bolestan. Ali Bog se setio da kaže da smo Vajda i ja jednako važni za filmsku kulturu", ispričala je ona svojevremeno.