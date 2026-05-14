DRAMA U ARENI! Hitna pomoć jurila na koncert Vesne Zmijanac, pevačica priključena na infuziju pred izlazak na scenu (VIDEO)
Vesna Zmijanac suočila se sa iznenadnim zdravstvenim problemima neposredno pred početak nastupa u Beogradskj areni.
Na lice mesta stigla su vozila Hitne pomoći, a medicinska ekipa potom je ušla u bekstejdž kako bi joj pružila neophodnu pomoć.
Usled lošeg stanja u kom se našla, Vesna Zmijanac je morala da primi infuziju.
Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.
Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.
Operacija 2025. godine
Vesna je ponovo hitno primljena u Urgentni centar zbog pogoršanog stanja i ugroženosti života. Lekari su obavili hitnu proceduru na arteriji i ugradili joj još tri nova stenta.