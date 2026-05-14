Vesna Zmijanac suočila se sa iznenadnim zdravstvenim problemima neposredno pred početak nastupa u Beogradskj areni.

Na lice mesta stigla su vozila Hitne pomoći, a medicinska ekipa potom je ušla u bekstejdž kako bi joj pružila neophodnu pomoć.

Usled lošeg stanja u kom se našla, Vesna Zmijanac je morala da primi infuziju.

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.

Hitna pomoć na kocertu Vesne Zmijanac

Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.

Vesna je ponovo hitno primljena u Urgentni centar zbog pogoršanog stanja i ugroženosti života. Lekari su obavili hitnu proceduru na arteriji i ugradili joj još tri nova stenta.

Hitna pomoć stigla u Arenu uoči koncerta Vesne Zmijanac: Vozila u pripravnosti