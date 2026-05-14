Naša pevačica Vesna Zmijanac večeras pravi koncert u Beogradskoj Areni, a kako smo već pisali, njoj se slošilo pred sam nastup.

Naime, ona se suočila sa iznenadnim zdravstvenim problemima neposredno pred početak događaja.

Na lice mesta stigla su vozila Hitne pomoći, a medicinska ekipa potom je ušla u bekstejdž kako bi joj pružila neophodnu pomoć.

Usled lošeg stanja u kom se našla, Vesna Zmijanac je morala da primi infuziju.

Sada, ona se obratila svojim pratiocima na društvenim mrežama i time pokazala da se pripreme za koncert odvijaju u najboljem redu.

- Veliko je zadovoljstvo raditi sa Vesnom - pisalo je na objavi koju je ona podelila, a koju je prethodno objavio neko njoj blizak.

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.

Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.

