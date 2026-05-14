OGLASILA SE VESNA ZMIJANAC: Nakon vesti da joj je pozlilo pred koncert, pevačica se obratila javnosti: Veliko je... (FOTO)
Naša pevačica Vesna Zmijanac večeras pravi koncert u Beogradskoj Areni, a kako smo već pisali, njoj se slošilo pred sam nastup.
Naime, ona se suočila sa iznenadnim zdravstvenim problemima neposredno pred početak događaja.
Na lice mesta stigla su vozila Hitne pomoći, a medicinska ekipa potom je ušla u bekstejdž kako bi joj pružila neophodnu pomoć.
Usled lošeg stanja u kom se našla, Vesna Zmijanac je morala da primi infuziju.
Sada, ona se obratila svojim pratiocima na društvenim mrežama i time pokazala da se pripreme za koncert odvijaju u najboljem redu.
- Veliko je zadovoljstvo raditi sa Vesnom - pisalo je na objavi koju je ona podelila, a koju je prethodno objavio neko njoj blizak.
Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.
Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.
BONUS video: