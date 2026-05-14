Naša muzička zvezda, Vesna Zmijanac, večeras organizuje koncert u Beogradskoj Areni.

Kako smo već pisali, tik pred koncert, pevačici je pozlilo. Vozila hitne pomoći su bila na licu mesta, a pevačica se potom oglasila na društvenim mrežama i time stavila do znanja da se koncert neometano održava.

Miroslav Ilić prvi stigao na koncert

Mnoge zvezde sa estradne scene došle su da podrže Vesnu koja će pevati pred punom Arenom.

Među njima, prvi je stigao pevač Miroslav Ilić. On je došao svojim automobilom, a kada ga je parkirao, razgovarao je sa našim novinarima na terenu.

Osim Dina Merlina, gost na koncertu će biti i Ilić, koji otkriva da još uvek ne zna koju će pesmu otpevati zajedno sa svojom koleginicom koja priređuje spektakl za pamćenje.

- Nisam još pitao Vesnu. Ispuniću njene želje - rekao je Miroslav kada smo ga pitali šta će zapevati na bini.

Tu je i Saša Mirković

Vlasnik Hajpa, Saša Mirković, takođe je stigao da podrži muzičku zvezdu.

- Očekujem sve tri večeri pune Arene. Zapravo, znam da će biti pune. Takođe, očekujem dobru zabavu i vrhunski kvalitet. Naša produkcija je zadužena za ovo - rekao je on.

Šaulićke sijaju

Ilda Šaulić, došla je da podrži koleginicu zajedno sa Sanelom. Njih dve se, inače, često zajedno pojavljuju na ovakvim i sličnim događajima.

One su bile obučene u opuštene, svedene odevne kombinacije. Kada smo ih zatekli, nisu skidale osmeh sa lica, što sugeriše samo jedno - došle su da se dobro provedu.

Boban Rajović obožava Vesnu Zmijanac

- Ja nju moram da predstavim! Jednom liga šampiona, bila na svetskom prventsvu, ušla u kuću slavnih - Indira Kastratović - odmah na početku nam je rekao Boban Rajović o fatalnoj plavuši sa kojom je stigao.

- Došao sam jer su očekivanja velika! Svi znamo ko je Vesna Zmijanac, legenda naše scene sa mnogo hitova. Jedva čekam. Imao sam prilike da imamo zajedničke nastupe, odlično je poznajem i jedva čekam da počne koncert, da je slušam i uživam - kaže pevač.

Na pitanje kakva je Vesna privatno, rekao je sledeće:

- Ispričaću jednu anegdotu. Imali smo zajednički nastup i posle toga, oko 4 ujutru, ostali smo sve do 7 sati da pričamo. Imala je toliko životnih anegdota, ja sam bio fasciniran. Inače za sebe smatram da sam neko ko je prošao 200 života, ali od nje stvarno svašta može da se čuje. Privatno je jedna žena sa ozbiljnom životnom kilometražom iza sebe. Pitao sam je za neke savete, da li ona smatra da sam neke stvari pogrešno uradio, dao sam joj neke primere. Rekla mi je: "Naravno da nisi pogrešio, nemoj da se kaješ nijedne sekunde. Živeo si i uživaš u svojoj slavi" - objasnio je Rajović.

Nakon toga, progovorio je na temu koliko je teško da nekome toliko dugo traje karijera na estradi, kao Vesni.

- Teško je. Iz prostog razloga što treba da budeš jak. Da ostaneš normalan u glavi i da ideš stepenik po stepenik. Tako sam i ja. Kad jednog dana, Bože zdravlja, uđem u ovu Arenu, a biće brzo, želim da bude kvalitetno. Ali, mnogo je teško tokom karijere ostati normalan u glavi i sačuvati porodicu - iskren je Boban.

On je potom najavio novi album koji nas očekuje kroz 20 dana, a o datumu koncerta će se u budućnosti znati konkretnije.

Elektra Elit u velikom stilu

Ukravši mnoge poglede prisutnih, Elektra Elit je sijala u neobičnoj odevnoj kombinaciji. Na sebi je nosila veliki crni šešir, a njena duga rupičasta providna haljina jasno je prikazivala njenu figuru.

Nikolija ponosna na majku

Pevačica Nikolija Jovanović, inače ćerka večerašnje domaćice u Areni, stigla je sa suprugom Reljom Popovićem.

- Na mamu sam ponosna najviše na svetu - rekla je pevačica koja je pozirala pred našim kamerama.

Boki 13 privukao sve poglede

Boki 13 takođe je stigao da da podršku muzičkoj legendi. On je na sebi imao tirkizni komplet i torbu vrednu čitavo bogatstvo. Naime, tašna koju je nosio kreće se često preko 15.000 evra.

- Vesna je spektakularna u svakom pogledu. Ne da je volim, nego je obožavam. Ona će večeras zablistati. Mi smo zajedno birali garderobu, Žana iz Skoplja i ja. Sve smo osmislili. To su sve skupe kreacije. Nije se bunila oko odabira koji smo smislili za nju. Cena je u iznosu jednog auta - kaže Boki, ali o ceni svog stajlinga nije želeo da govori.

Budući da nosi torbu do koje se jako teško dolazi, naime, postoje redovi čekanja za istu, iako su cene paprene, otkrio je koliko brzo ju je on dobio.

- Jako je teško dobiti je. Ovo je limitirana serija. Ne volim da pričam o cenama. Sve je to kvalitetno i dobro uklopljeno. Ne znaš da li je stigao Boki ili Melanija Tramp - našalio se.

Otkrio je da će Vesna na bini nositi haljine sa kristalima i cirkonima.

- Vesnu doživljavam kao nešto svoje - rekao je on, a potom otkrio da se druže oko 20 godina.

Opleo po Ceci

- Ceci nikad ne bih ovu poklonio torbu, jer ljudi koji nemaju ukusa takva boja ne stoji - kaže Boki kada su mu novinari postavljali pitanja o tašni koju nosi.

Počela koncert

Zvezda je blistala na sceni u haljini kakvoj je Boki prethodno opisao. Ona je počela koncert pesmom "Nevera moja" i od samog početka digla publiku na noge.

- I ja tebe volim - odgovorila je pevačica glasu iz publike koji joj je izjavljivao ljubav.

- Večeras, svi, što glasnije! Ja sam odabrala sve ono što vi znate. Morate da pevate - rekla je Vesna, a potom se zahvalila svima koji su došli.

- Hvala vam još jednom, obećavam lep porovod - počela je pevačica, a potom nastavila da peva svoje najveće hitove pred punom Arenom koja je uživala slušajući je.

