Muzička zvezda Vesna Zmijanac večeras peva pred krcatom Beogradskom Arenom. Ona je zablistala u elegantnoj haljini sa kristalima koju joj je za ovu priliku odabrao dugogodišnji prijatelj Boki 13.

Među kolegama koje su došle da je podrže na nastupu, bio je i Dino Merlin, koji je svakako i gost na koncertu.

Njih dvoje imaju popularan duet "Kad zamirišu jorgovani". Pesma je snimljena 1988, što znači da će za dve godine napuniti jubilarnih 40 godina. Oni su dokazali da je ta pesma vanvremenska jer i posle toliko dugog perioda, ona se sluša i veliki je hit.

Naime, pevač se dolaskom na scenu obratio Beogradu i otrkio detalje njegovog odnosa sa Vesnom Zmijanac.

On je svojim rečima još jednom pokazao da je Vesna, ne samo velika zvezda, već i veliki čovek. Otkrio je da mu je upravo ona pružila ruku kada mu je to bilo potrebno i time probudio emocije čitavoj Areni.

- Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bilo portrebno. Kada sam bio jako mlad i kada nije bilo mnogo ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala potencijal u meni. Prepoznala je ovu pesmu i toliko nas je zadužila sa svojim instinktom, osećajem i talentom da prepozna pesmu - rekao je Merlin o koleginici.

Deluje da je njoj bilo naročito drago, budući da njihovo prijateljstvo traje godinama.

Šta se krije iza "Jorgovana"?

Jedan od najvećih domaćih hitova u poslednje četiri decenije zasigurno je duet "Jorgovani".

Vesna je ranije otkrila kako je zaista došlo do toga da sa kolegom iz Sarajeva snimi duet, te da trenutak kada je prvi put zasvirao i zapevao tu pesmu za njega nije bio ni malo prijatan.

- Nisam bila uobražena, naprotiv. Ja sam u to vreme jedina znala ko je on. Kod nas još nije bio priznat, a u Bosni je bio neko i nešto. Ali, ja sam znala za dve njegove pesme koje sam mnogo volela, ali nisam znala čoveka. Tad je on već imao "Bosnom behar probeharao", "Je l' Sarajevo gde je nekad bilo"... I to sam ja znala, ali drugi nisu znali - počela je Vesna.

- Onda je on došao jednog dana, onako, sa svojim menadžerom na: "Kuc-kuc, ja stig'o, ja sam donio nešto, donio sam hit", na šta su ovi oko mene: "Ma, kakav hit...". Ja ga gledam, pa nije lud da dođe iz Sarajeva bezveze, mora da ima keca u rukavu, došao je u Beograd samo zbog mene. Odemo mi u studio, treba mu gitara da odsvira. Bilo je tu ljudi, snimali su nešto. Sad, on meni peva: "Koliko sam puta umro, a ti me oživjela... Koliki sam pijanac bio, a ti me otrijeznila...". Kad, moj menadžer kaže: 'To nije ništa!' - prisetila se pevačica u podkastu Bokija 13.

- Kažem ja: 'Pevaj!'. Čujem ja... Pesma, da je recituješ - mora da valja, a ne da pevaš! Vidim ja kako ću to da otpevam... A on kaže, srce moje: 'Možeš ti to i sama pjevat', ne moraš sa mnom...'. Ne... Ja kažem: 'Ne! Ti i ja ćemo ovo zajedno otpevati!'. Sad on, razočaran, onako, što nisu svi popadali tu u nesvest, kaže: 'Ja ću moj dio da otpjevam i ja idem, a ti poslije pjevaj kol'ko hoćeš i šta hoćeš.' On je sav tako "kratak". I tako i uradi. Otpeva svoj deo i ode. Ja ostanem sa snimateljem, modulaciju smo napravili sami, bez njega, a meni žao što njega sad ništa ne interesuje. Kornelije Kovač je radio aranžman. Niko nije nešto pao na nos, samo sam ja unutar sebe znala da će to biti veliki hit i da treba vremena. Dobrivoje Marinski i Vlada Jovanović su mi tad bili menadžeri - ispričala je Vesna Zmijanac.

"Najviše te volim od svih kolega"

Na scenu je izašao i naš pevač Aca Lukas, a zajedno su otpevali pesmu "Ja imam nekog, a ti si sam". Aca i Vesna su podigli atmosferu do usijanja.

- Aco, najviše te volim od svih kolega - priznala je Vesna Lukasu.

Naime, Aca se latio mikrofona umesto Slavka Banjca, sa kojim pevačica inače izvodi ovu pesmu.

Za sada, Vesna kaže da želi duet sa njim za sledeću godinu, kada ponovo bude koncert.

Boki 13 se pobrinuo za njen stajling

Podsetimo, Boki 13 je među prvima stigao da da podršku muzičkoj legendi. On je na sebi imao tirkizni komplet i torbu vrednu čitavo bogatstvo. Naime, tašna koju je nosio kreće se često preko 15.000 evra.

- Vesna je spektakularna u svakom pogledu. Ne da je volim, nego je obožavam. Ona će večeras zablistati. Mi smo zajedno birali garderobu, Žana iz Skoplja i ja. Sve smo osmislili. To su sve skupe kreacije. Nije se bunila oko odabira koji smo smislili za nju. Cena je u iznosu jednog auta - kaže Boki, ali o ceni svog stajlinga nije želeo da govori.

Budući da nosi torbu do koje se jako teško dolazi, naime, postoje redovi čekanja za istu, iako su cene paprene, otkrio je koliko brzo ju je on dobio.

- Jako je teško dobiti je. Ovo je limitirana serija. Ne volim da pričam o cenama. Sve je to kvalitetno i dobro uklopljeno. Ne znaš da li je stigao Boki ili Melanija Tramp - našalio se.

Otkrio je da će Vesna na bini nositi haljine sa kristalima i cirkonima.

- Vesnu doživljavam kao nešto svoje - rekao je on, a potom otkrio da se druže oko 20 godina.

