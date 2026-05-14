Slušaj vest

Naime, ovo je za sad poslednji koncert mlade zvezde u Plavoj dvorani.

Odveć je poznato da kada Jakov nastupa, uvek se traži karta više. Tako se hiljade ljudi okupilo kako bi prisustvovalo koncertu o kojem će se dugo pričati, a atmosfera u sali od samog početka bila je na vrhuncu.

Pogledajte deo atmosfere koju je napravila mlada zvezda:

00:42 Koncert Jakova Jozinovića Izvor: Kurir

Uz ovacije publike, svetlosne efekte i konfete koje su dodatno podigle energiju, Jakov je napravio pravi spektakl na sceni. Publika je pevala svaku pesmu zajedno sa njim, dok su emocije i aplauzi odzvanjali čitavom salom.

Večerašnji koncert još jednom je pokazao koliko veliku podršku i ljubav publike ima Jakov Jozinović, jer je Sava Centar bio premali da primi sve koji su želeli da budu deo ove večeri.

Jakov o uspehu

Podsetimo, pevač je nedavno za medije govorio o svojim postignućima.

- Ja sam na mamu, ona je teški emotivac. Meni je pokretač u svemu kao i za svaku pesmu emocija. To je neka moja karakteristika. Muzika sama po sebi u meni probudi da osećam nešto lepo. To ne objašnjavam sebi. Kada pevam neke balade, nekada me prolaze trnci, ja ih pustim, neka - govorio je Jakov za Blic i dodao:

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Glas mi je čudno postavljen jer nisam učio pevanje, već tako je kako je od kad sam se rodio.

Najveća zabluda

Jakov Jozinović je nedavno priznao šta je njegova najveća zabluda koju je imao pre nego što je postao poznat javnosti.

Foto: Kurir

- Najveća zabluda mi je bila da me vole poznate ličnosti. Mislim da čovek treba da bude onakav kakav jeste, bezveze je sve drugo. Mislim da mi neće sve prekipeti, ali progovorićemo za nekih 5 godina - rekao je pevač za Blic.

BONUS video: