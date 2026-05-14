Slušaj vest

Muzička legenda Vesna Zmijanac večeras ima koncert u ponoj Areni. Mnogi prijatelji i kolege su došli da podrže zvezdu, a neki od njih su potpuno iznenadili sve prisutne kada su se pojavili.

Jedna od njih bila je upravo Elektra Elit koja je poznata po tome što je promenila pol. Naime, ona je rođena kao muškarac, vremenom se taj muškarac oženio, a danas ponosno ističe da je žena. Kao takva, ona je oduzimala dah mnogima kada se pojavila na ovom spektakularnom događaju.

Haljina je bila gotovo providna, a rupe na njoj otkrivale su delove tela koji su privlačili veliku pažnju.

Foto: Damir Dervišagić

Nokti zamalo duži od samih prstiju, privukli su poglede, ali sigurno je da njen ekstravagantan stil mnoge ostavlja i ostavljaće bez teksta.

Kako smo već pisali, ona je rođena kao Đuro Ostojić u jednom malom selu u Lici, detinjstvo je provela potpuno neprimetno – čuvala stoku, išla u školu, družila se sa vršnjacima i kako kažu meštani bila je "sasvim obična osoba".

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

- Bio je povučen, ali ljubazan. Ništa nije ukazivalo na to da će jednog dana postati javna ličnost. Sećam se da je pomagao roditeljima u poljoprivredi, kao i svi mi tada – govorio je svojevremeno izvor iz njenog sela.

Kako je celog života prate obrti, lako se nosila sa svim pogledima koje je dobijala tokom večeri, a celu njenu životnu priču možete pročitati OVDE.

Koncert postao spektakl za pamćenje

Nakon što se Vesni na sceni pridružio Dino Merlin, potom i Lukas, pridružila se i muzička legenda Miroslav Ilić.

Pogledajte kako su izgledali:

1/11 Vidi galeriju Miroslav Ilić i Vesna Zmijanac Foto: Kurir

- Vesna, srećno ti bilo prvih 50 - rekao je Ilić.

Ona se potom slatko nasmejala i uhvatila za glavu. Zajedno su otpevali veliki hit "Polomiću čaše od kristala", a publika je, zajedno sa njima, sve vreme bila na nogama.

Pogledajte deo atmosfere:

01:27 Vesna Zmijanac i Miroslav Ilić Izvor: Kurir

Miroslav prvi stigao na koncert

Podsetimo, prvi je stigao pevač Miroslav Ilić. On je došao svojim automobilom, a kada ga je parkirao, razgovarao je sa našim novinarima na terenu.

Ovakoje to izgledalo:

01:24 Miroslav Ilić prvi stigao na koncert Vesne Zmijanac Izvor: Kurir

- Nisam još pitao Vesnu. Ispuniću njene želje - rekao je Miroslav kada smo ga pitali šta će zapevati na bini. Izgleda je Vesna odabrala pesmu.

BONUS video: