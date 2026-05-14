Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Jakov Jozinović nastavlja neverovatan uspon na regionalnoj sceni!

Nakon što je u rekordnom roku rasprodao nekoliko koncerata u Sava centru, Jakov je večeras pred publikom otkrio novu veliku vest, sledeći korak je spektakl u Beogradskoj areni.

Vest o koncertu zakazanom za 24. oktobar 2026. godine izazvala je oduševljenje među fanovima, koji su gromoglasnim aplauzom i ovacijama dočekali najavu najvećeg nastupa u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Atmosfera na koncertu bila je usijana od prvog do poslednjeg trenutka, a publika je uglas pevala njegove najveće hitove.

02:23
Jakov Jozinovic najavio Arenu Izvor: Kurir

 - U MTS dvorani kad sam nastupao, najavio sam Sava Centar. A sada, na desetom Sava Centru, najavljujem Beogradsku Arenu - rekao je mladi izvođač kroz suze, potom se uhvatio za glavu. 

Publika je vrisnula uglas, a aplauz nikako da stane. Krcat Sava Centar s nestrpljenjem čeka njegove naredne poduhvate.

- Kao da se rastajem od cure, ostavljam Sava Centar i idem u Arenu, hvala vam za svih divnih 10 koncerata - zahvalio se Jozinović.

Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Mnogi već sada komentarišu da je Jakov napravio ogroman iskorak i da ga s pravom nazivaju jednim od najtraženijih mladih izvođača u regionu.

Posle nekoliko rasprodatih Sava centara, Beogradska arena deluje kao logičan sledeći korak, a po reakcijama publike, nema sumnje da će interesovanje za karte biti ogromno.

Ne propustiteStarsPOSLEDNJI KONCERT JAKOVA JOZINOVIĆA U SAVA CENTRU: Emocije i aplauzi pršte, a sala puna do poslednjeg mesta! O ovome će se još dugo pričati (FOTO, VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-14 at 20.56.04.jpeg
StarsPOZNATA VODITELJKA SE UDALA ZA MILIONERA: Sad viđena u visokom društvu, sa ćerkom velikog moćnika! Reporter Kurira usnimio sve, evo šta su radile (VIDEO)
f813d665-5cc5-4306-a647-d11e534a7c75.jpeg
StarsPEVAČICA PROGOVORILA O NEPRISTOJNIM PONUDAMA Na koncertu Jakova Jozinovića priznala: "Za popularnost su mi nudili.." Nenad Blizanac došao s ćerkama, tu su i oni
WhatsApp Image 2026-05-13 at 19.45.09.jpeg
StarsBRAO VOĆE ZA DNEVNICU, SAD PEVA PRED PUNOM DVORANOM: Mladog Jakova iz prvog reda podržava Gudeljova bivša, lepoticu niko nije prepoznao, tu su i ove zvezde FOTO
Jakov.jpg

BONUS video:

19:20
STARS EP 596 09.05.2026. Izvor: Kurir TV