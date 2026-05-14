Mlada muzička zvezda Jakov Jozinović nastavlja neverovatan uspon na regionalnoj sceni!

Nakon što je u rekordnom roku rasprodao nekoliko koncerata u Sava centru, Jakov je večeras pred publikom otkrio novu veliku vest, sledeći korak je spektakl u Beogradskoj areni.

Vest o koncertu zakazanom za 24. oktobar 2026. godine izazvala je oduševljenje među fanovima, koji su gromoglasnim aplauzom i ovacijama dočekali najavu najvećeg nastupa u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Atmosfera na koncertu bila je usijana od prvog do poslednjeg trenutka, a publika je uglas pevala njegove najveće hitove.

Jakov Jozinovic najavio Arenu Izvor: Kurir

- U MTS dvorani kad sam nastupao, najavio sam Sava Centar. A sada, na desetom Sava Centru, najavljujem Beogradsku Arenu - rekao je mladi izvođač kroz suze, potom se uhvatio za glavu.

Publika je vrisnula uglas, a aplauz nikako da stane. Krcat Sava Centar s nestrpljenjem čeka njegove naredne poduhvate.

- Kao da se rastajem od cure, ostavljam Sava Centar i idem u Arenu, hvala vam za svih divnih 10 koncerata - zahvalio se Jozinović.

Mnogi već sada komentarišu da je Jakov napravio ogroman iskorak i da ga s pravom nazivaju jednim od najtraženijih mladih izvođača u regionu.

Posle nekoliko rasprodatih Sava centara, Beogradska arena deluje kao logičan sledeći korak, a po reakcijama publike, nema sumnje da će interesovanje za karte biti ogromno.

