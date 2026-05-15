Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 , uživao je u prvom koncertu Vesne Zmijanac, a pre toga je otkrio da su njeni stajlinzi sa kristalima koštali kao jedan dobar automobil. I pored toga što je Hitna pomoć pre koncerta reagovala zbog pevačice, Boki 13 je istakao da je pevačica u vrhunskoj formi.

- Vesna je spektakularna u svakom pogledu, ja je obožavam. Zablistaće u stajlinzima . Ima kristala i kamenja i nije se bunila oko nijednog stajlinga. Koštalo je kao jedan dobar auto. Vesna je u odličnoj kondiciji, slušao sam je na tonskoj probi. Zvučala je kao na ploči. Mi se družimo oko 17 godina. Ja Vesnu doživljavam kao nešto svoje - rekao je Boki 13.

- Ma kakav kum, jel vi stvarno mislite da može da dođe do svadbe. Meni je rekao taj Rale da zbog toga što nije njegova pesma, da ne može Ana da snimi duet sa mnom. Ja sam saznao da je Ana potpisala psihopatski ugovor sa Raletom, to morate da znate, da ona ima ugovor sa Raletom o poslovnoj saradnji, kako se tale, sad ja znam, ali ne moram to da otkrivam. Ona ne sme da peva pesmu od drugog autora, tako da ne znam kakva je to ljubav kad su obligacioni odnosi u pitanju. Ne znam kakve su odredbe ugovora. Zamislite da Ana ima takav ugovor sa nekim ko treba da bude njen ljubavni partner i životni saputnik. Opsovao sam ga sočno - pričao je Boki 13.